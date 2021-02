В США бабушка-миллионерша отсудила у внуков $19 млн, которые годами тратили ее состояние

В США 94-летняя миллионерша Беверли Шоттенстайн из Флориды наказала своих внуков, которые годами тратили ее состояние. Историю рассказало агентство Bloomberg.

Финансовый арбитраж постановил, что внуки Эван и Ави Шоттенстайн, а также банк J. P. Morgan, где они работали консультантами, обязаны выплатить женщине в общей сложности $19 млн. При этом юристы истицы требовали возмещения в 69 миллионов.

Беверли Шоттенштейн сказала, что внуки, которые управляли ее деньгами в JPMorgan, подделали документы, увеличили комиссионные за ненадлежащую торговлю и заставили ее упустить десятки миллионов долларов прибыли. Поэтому она решила преподать им урок.

Шоттенстайн поручила внукам заботиться о ее состоянии около 15 лет назад. Эван и Ави, которым сейчас 39 и 33 года, управляли примерно $80 млн из ее капитала.

Как заявили юристы миллионерши, внуки совершали от ее имени рискованные сделки и делали долговременные вложения в сложные финансовые инструменты, которые не подходят для 90-летнего инвестора. Без разрешения бабушки они проводили всевозможные операции, чтобы получить максимальные комиссионные. Кроме того, внуков обвиняли в мошенничестве на миллион долларов с кредитной карты Беверли Шоттенстайн и в подделке по крайней мере одного финансового документа за ее подписью.

Возможные преступления братьев арбитраж не рассматривал, но, по данным агентства, они уже заинтересовали и прокуроров в Нью-Йорке.

Беверли Шоттенстайн до того, как потребовать от внуков возмещения, примерно год вела дневник, в котором отмечала все возможные финансовые злоупотребления.

Банк J. P. Morgan постарался откреститься от дела и уволил братьев-консультантов, хотя и заплатил за их представительство в суде.

Родственники пожилой дамы разделились на два лагеря: одни просят не выносить сор из избы, другие требуют прекратить давить на нее.

"Эти ребята сделали на мне очень много денег. У них с J. P. Morgan не было права заходить так далеко. J. P. Morgan должен был остановить их, но он и сам хорошо зарабатывал", – заявила Беверли Шоттенстайн.

