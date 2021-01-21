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В США разыгран джек-пот лотереи Powerball в $731 млн. Счастливчик за выигрышем не пришел

21.01.2021, 16:31
В США разыгран джек-пот лотереи Powerball в $731 млн. Счастливчик за выигрышем не пришел - Фото
Фото: ЕРА

В штате Мэриленд продан лотерейный билет национально лотереи Powerball, обеспечивающий его владельцу выигрыш джек-пота в $731 млн. Победитель еще не обратился за выигрышем, но у него по закону штата есть шесть месяцев, чтобы забрать деньги, пишет CNBC.

Это шестой по величине размер джек-пота за всю историю национальных лотерей в США. Самый крупный выигрыш в $1,54 млрд был разыгран в январе 2016 года.   

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Вероятность получить максимальный приз в Powerball составляет 1 к 292 миллиону.

Победитель лотереи не получит всю сумму: ему придется заплатить с нее 27% федерального налога, плюс еще оплатить несколько сборов на уровне штата.

По закону Мэриленда, победитель лотерей может сохранить свою анонимность, поэтому есть вероятность, пишет CNBC, что мы никогда не узнаем имя новоиспеченного мультимиллионера.

Помимо Powerball, в США разыгрывает еще одна крупная национальная лотерея – Mega Millions. Ее джек-пот сегодня составляет $970 млн.

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Роман Брыль
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