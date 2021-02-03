В Украине увеличили штрафы за нарушение пожарной безопасности

Верховная Рада приняла законопроект №3755, которым предлагается усилить административную ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, сельскохозяйственных угодьях и других природных экосистемах. За соответствующее решение проголосовали 315 депутатов.

Согласно документу, за нарушение технической эксплуатации электрических станций и сетей работников будут наказывать штрафом от 1700 до 3400 грн, а должностных лиц – от 3400 грн до 5100 грн.

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Сегодня штрафы за такие нарушения составляют от 17 грн до 170 грн.

За нарушение на железнодорожном, морском и речном транспорте правил пожарной безопасности придется оплатить штраф от 1700 до 3400 грн, должностным лицам – от 3400 грн до 5100 грн.

В то же время за нарушения на воздушном транспорте штрафы хотят установить на уровне от 2550 до 4250 грн для граждан и от 4250 до 5950 грн – для должностных лиц.

Законопроектом также ужесточается наказание за использование пожарной техники и средств пожаротушения не по назначению – для граждан предусмотрен штраф от 1700 грн до 3400 грн, должностных лиц – от 3400 грн до 5100 грн.

Сейчас такие нарушения караются предупреждением или наложением штрафа на граждан от 8,5 до 119 грн и на должностных лиц – от 34 до 170 грн.

15 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон №2339 об усилении ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира.

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Наталия Софиенко

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