В Украине выросли цены на жилье

В первом квартале 2020 года в Украине цены на жилье выросли на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вторичный рынок подорожал больше, чем первичный, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Жилье на первичном рынке подорожало на 7% по сравнению с январем-мартом 2019 года.
Квадратные метры на вторичном рынке выросли в цене на 9,7%. Причем наиболее стремительно подорожали однокомнатные квартиры - на 13,4%.
В течение 2019 года в Украине ввели в эксплуатацию 125 986 квартир в жилых домах. Это на 22% больше, чем в 2018 году.
Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"