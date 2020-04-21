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В Украине выросли цены на жилье

В Украине выросли цены на жилье
21.04.2020, 17:59

По данным Госстата, жилье за январь-март подорожало на 8,8%

В первом квартале 2020 года в Украине цены на жилье выросли на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вторичный рынок подорожал больше, чем первичный, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Жилье на первичном рынке подорожало на 7% по сравнению с январем-мартом 2019 года.

Квадратные метры на вторичном рынке выросли в цене на 9,7%. Причем наиболее стремительно подорожали однокомнатные квартиры - на 13,4%.

В течение 2019 года в Украине ввели в эксплуатацию 125 986 квартир в жилых домах. Это на 22% больше, чем в 2018 году.

  • В 2019 году цены на первичном рынке жилья выросли на 6,6% по сравнению с 2018 годом, на вторичном - на 11,1%.
  • В Киеве обвалился рынок аренды жилья. Арендаторы выселяются, цены падают. Liga.net рассказала, на какую скидку стоит договариваться с арендодателем и когда цены вернутся к докризисным.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"

Ольга Чайка
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Госстат жилье цены
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