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02.07.2019, 16:28

В Украине запустили онлайн-калькулятор для расчета цены на тепло

В Украине запустили онлайн-калькулятор для расчета цены на тепло

На сайтах Кабмина и Минюста появился онлайн-калькулятор для расчета справедливой цены на тепло и горячую воду

На сайте Кабинета министров Украины и Министерства юстиции появился калькулятор расчета честной платежки, воспользовавшись которым, можно узнать, справедлива стоимость тепла и горячей воды в каждом из регионов. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Также совместно с системой безвозмездной правовой помощи Минюст запустил новую инициативу # ЧеснаПлатіжка и информационную кампанию "Я имею право на честную платежку", которая реализуется в рамках просветительского проекта Минюста "Я имею право".

Минрегион и Госаудитслужба проведут аудит каждого теплокоммунэнерго на обоснованность тарифов на тепло и воду.

26 июня, Кабмин ограничил цены на теплоэнергию в системе централизованного отопления и горячую воду. Но решение принято с дальнейшей доработкой.

Ранее Кабмин уже ввел граничные цены на электроэнергию, чтобы избежать возможного роста тарифов в связи с запуском нового рынка электроэнергии с 1 июля. 

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Теги: тарифы на тепло, тарифы на воду, справедлиая платежка, минюст
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