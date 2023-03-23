В Украине запустили предзаполнение налоговой декларации

В Электронном кабинете Государственной налоговой службы разработано предзаполнение декларации об имущественном положении и доходах, сообщил глава налогового комитета Даниил Гетманцев.

Это позволит уменьшить время и усилия, необходимые для заполнения декларации, и сделать процесс более удобным и эффективным для граждан.

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Сервис с помощью простых шагов предлагает:

- выбрав только период, получить информацию о доходах и уплаченных налогах;

- пройти анкетирование (отметив категорию плательщика и вид дохода);

- проверить заполненную согласно данным ГНС декларацию, при необходимости добавить информацию и приложения.

По словам Гетманцева, сервис функционирует для граждан при декларировании доходов физических лиц-предпринимателей, избравших общую систему налогообложения, граждан, имеющих независимую профессиональную деятельность, и граждан, заявляющих право на налоговую скидку.

За 5 дней указанным сервисом воспользовалось более 10 тыс. граждан.

15 июня 2021 года ВР приняла закон о добровольном единовременном декларировании. Налоговая амнистия, заработавшая в начале сентября 2021 года, должна была длиться год. Из-за войны срок амнистии продлили еще на полгода – с 1 сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года. В преддверии запуска кампании Гетманцев предполагал, что амнистия способна вывести из тени активы на сумму около $20 млрд. В результате удалось собрать в разы меньше.

Наталія Софієнко

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