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Водителей могут заставить платить судам за обжалование штрафов

Водителей могут заставить платить судам за обжалование штрафов
12.05.2020, 17:05

В Украине нет прецедентного права, однако на практике суды будут требовать у водителей оплатить судебный сбор

Водители при обжаловании штрафов будут платить судебный сбор, заявил ЛІГА.Money юрист Владимир Владимиров из фирмы "Алексеев, Боярчуков и партнеры".

Закон не обязывает это делать, но такое решение 18 марта 2020 приняла Большая палата Верховного Суда по делу № 543/775/17.

Сейчас судебный сбор за обжалование административных взысканий не уплачивается. Но суды прислушаются к решению Верховного Суда и будут требовать этого сбора как за первое обжалования в суде, так и дальнейшее обжалование судебных решений.

"Отныне судебная практика будет такова, что за подачу апелляционной или кассационной жалобы необходимо оплатить судебный сбор 630 грн или 840 грн соответственно (ставка зависит от размера прожиточного минимума на трудоспособное лицо)", - пояснил юрист.

Позиция Верховного Суда не имеет такой силы, как прямая норма права, но она будет применяться на практике, говорит Владимиров. Он прогнозирует, что суды будут отказывать в апелляционном или кассационном рассмотрении дел без судебного сбора. Однако несколько верховных судей, участвовавших в рассмотрении этого дела, выразили несогласие с окончательным решением Верховного Суда и подписали особое мнение о его незаконности.

  • Ранее водитель обратился в местный суд с иском о признании противоправным и отмене полицейского постановления об админнарушении. Суд удовлетворил требования человека и отменил это постановление. Управление полиции подало апелляционную жалобу, но апелляционный суд не рассматривал ее из-за неуплаты судебного сбора. Кассационную жалобу полиции на это не удовлетворили - такое решение вынес Верховный Суд.
  • Президент Владимир Зеленский подписал закон 566-IX , который отменяет начисление штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме. Штрафы придется оплачивать деньгами.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Ольга Чайка
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