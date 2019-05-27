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27.05.2019, 09:19

Вознаграждение Илона Маска в Tesla за год выросло на 4575310%

Вознаграждение Илона Маска в Tesla за год выросло на 4575310%

Маск стал самым высокооплачиваемым главой компании в США

Гендиректор SpaceX и Tesla Илон Маск стал самым высокооплачиваемым руководителем американских компаний по версии газеты The New York Times.

По данным газеты, Маск за 2018 год в Tesla заработал $2,28 млрд. Это на 4575310% больше, чем годом ранее. Из этой суммы заработная плата составила всего $55 000. Остальная часть – опционы на акции компании.

Как отмечает Forbes, в прошлом году Маск вообще не вошел в число 200 самых высокооплачиваемых руководителей, получив около $50 000 дохода.

На втором месте расположился президент и CEO Discovery Inc. Дэвид Заслав с доходом в $129 млн против $42 млн в прошлом году.

Тройку лидеров замыкает CEO Palo Alto Networks Найкш Арора. За прошлый год, по версии газеты, его доход составил $125 млн.

В первую пятерку также вошли генеральные директора компании Oracle Марк Херд ($108 млн) и Сафра Кац ($108 млн).

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Теги: доход илона маска
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