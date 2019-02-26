Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

праздник у коррупционеров:

Конституционный суд отменил статью УК о незаконном обогащении
26.02.2019, 13:22

"Вы выиграли квартиру": украинцев предупредили о мошенниках

"Вы выиграли квартиру": украинцев предупредили о мошенниках

От фейковых финансовых компаний поступают сообщения о выиграше квартир. За их оформление требуют перечислить деньги

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг предупредила о новых видах мошенничества.

Как говорится на официальном сайте ведомства, людям на телефоны и компьютеры поступают сообщения от финансовых компаний о том, что они выиграли квартиру в Киеве. Чтобы оформить свидетельство на право собственности, им предлагают перечислить деньги на карточный счет.

Реклама
Реклама

"Поступают и другие сообщения о выигрыше ценных призов", - отметили в Нацкомфинуслуг.

Среди фейковых компаний называются: Пей-Експерес Украина, Мени-Пей Украина, Фон-Бокс Украина, Мир Мани, Сити Люкс Украина, Велком-Пеймент, Капитал Оне Украина, Пей-Директ, Биг-Пеймент.

Отмечается, что на сайтах этих компаний размещены поддельные свидетельства Нацкомфинуслуг с подписью члена комиссии Александра Залетова.

Однако эти компании не зарегистрированы в Государственном реестре финучреждений, не приобретали соответствующий статус и лицензии на предоставление финансовых услуг, уверяют в ведомстве.

Член комиссии Александр Залетов обратился заявлением в Нацполицию.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Нацкомфинуслуг, мошенничество с квартирами
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 