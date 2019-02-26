"Вы выиграли квартиру": украинцев предупредили о мошенниках

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг предупредила о новых видах мошенничества.

Как говорится на официальном сайте ведомства, людям на телефоны и компьютеры поступают сообщения от финансовых компаний о том, что они выиграли квартиру в Киеве. Чтобы оформить свидетельство на право собственности, им предлагают перечислить деньги на карточный счет.

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"Поступают и другие сообщения о выигрыше ценных призов", - отметили в Нацкомфинуслуг.

Среди фейковых компаний называются: Пей-Експерес Украина, Мени-Пей Украина, Фон-Бокс Украина, Мир Мани, Сити Люкс Украина, Велком-Пеймент, Капитал Оне Украина, Пей-Директ, Биг-Пеймент.

Отмечается, что на сайтах этих компаний размещены поддельные свидетельства Нацкомфинуслуг с подписью члена комиссии Александра Залетова.

Однако эти компании не зарегистрированы в Государственном реестре финучреждений, не приобретали соответствующий статус и лицензии на предоставление финансовых услуг, уверяют в ведомстве.

Член комиссии Александр Залетов обратился заявлением в Нацполицию.