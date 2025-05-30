Выпускники медвузов получат по 200 000 грн за работу в селах или зонах боевых действий
Выпускники медицинских вузов смогут получить единоразовую выплату в 200 000 грн. Правительство приняло соответствующее решение, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Речь идет о тех, кто устраивается на работу в медицинские учреждения сельской местности или на территории активных боевых действий.
Как уточнил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, новый порядок предоставления финансовой помощи вводится выпускникам медицинских вузов, окончивших интернатуру по врачебной специальности.
Единоразовую денежную помощь в размере 200 000 гривен смогут получить те выпускники, которые:
окончили интернатуру в 2025 году или позже;
заключили договор о работе не менее чем на три года;
будут работать в государственных или коммунальных учреждениях здравоохранения, которые расположены в сельской местности или находятся на территориях боевых действий или временно оккупированных РФ (в соответствии с перечнем, утвержденным Минрегионом).
Врачебная должность, на которую трудоустраивается выпускник, должна соответствовать следующим критериям:
Быть в государственном или коммунальном медучреждении, где на момент трудоустройства заполнено 75% или менее врачебных должностей.
Должность должна быть вакантна и опубликована на Едином государственном портале по поиску работы в медучреждениях на дату подачи документов выпускником.
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