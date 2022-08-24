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Ярославский за полгода войны утратил 62% активов и больше не миллиардер – Forbes

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2022, 12:05
Ярославский за полгода войны утратил 62% активов и больше не миллиардер – Forbes - Фото
Александр Ярославский (скриншот видео Football Hub)

За 6 месяцев войны стоимость активов украинского бизнесмена и владельца завода ХТЗ Александра Ярославского упала на 62% – до $390 млн. Об этом сообщает издание forbes.ua.

В 2021 году Forbes оценил состояние Ярославского в $820 млн, тогда он занял девятое место в списке самых богатых людей Украины. В начале февраля Forbes переоценил его состояние в $1 млрд.

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По данным Forbes, наиболее подешевели активы, которые были обстреляны российскими военными.

"Аэропорт Харьков утратил 81% стоимости, или $65 млн, Кременчугский НПЗ – 78%, Харьковский тракторный завод – 75%", – сообщает Fobes.

Наталия Софиенко
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александр ярославский аэропорт харьков кременчугский нпз Харьковский тракторный завод
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