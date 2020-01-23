Юристы бесплатно проконсультируют должников

Публікується на правах інформаційного партнерства з проектом USAID «Трансформація фінансового сектору»

Упродовж 2020 року Асоціація правників України реалізуватиме проект «Надання консультацій громадянам вразливих груп населення із питань відновлення платоспроможності». Цей проект допоможе громадянам України, передусім людям із соціально вразливих груп, отримати безоплатні юридичні консультації щодо реструктуризації кредитної чи іншої заборгованості.

21 жовтня 2019 року набув чинності Кодекс України з процедур банкрутства, яким запроваджено вирішення питань неплатоспроможності фізичних осіб. Передбачені кодексом процедури виявилися достатньо непростими для пересічних громадян. Самотужки розібратися з ними важко. Тому у Асоціації правників виникла ідея започаткувати проект, який передбачає надання консультацій громадянам, що мають борги. Проект створений за кошти гранта, наданого Проектом USAID «Трансформація фінансового сектору».

На початку лютого проект запрацює на повну. Про це повідомив виданню LIGA.net. керівник проекту Юліан Хорунжий, член Правління Асоціації правників України, старший партнер Ario Law Firm. Дата запуску проекту в кожному місті може варіювати. Станом на зараз із 70 бажаючих відібрано шість консультантів – по 1 одному на кожне місто: Київ, Запоріжжя, Львів, Дніпро, Одеса та Харків. З ними триває підписання договорів. На наступному тижні буде проведено посилені тренінги для консультантів, вони відпрацюють моделі взаємодії з громадянами, які потребують допомоги, а також hard skills – безпосередні алгоритми дій на виконання покладених на них функцій.

Консультації на першому етапі будуть проводитися дистанційно: телефоном та електронною поштою. Відовідно, консультанти можуть запитувати у громадян повний пакет документів щодо кредитних зобов’язань, та, можливо, додаткову інформацію. Навантаження на консультантів поки що невелике, оскільки Асоціація правників поки не бачить значної кількості звернень до суду для вирішення питань неплатоспроможності від фізосіб. «В реєстрі маємо близько 100 заяв. Якщо попит буде зростати – будемо вирішувати це питання», - говорить Юліан Хорунжий.

За попередніми домовленостями з офісом Безоплатної правової допомоги, консультанти зможуть працювати на базі приймалень БПД. Згодом, отримані консультантами знання будуть систематизовані, оприлюднені і передані зокрема фахівцям БПД, щоб підвищувати їх компетенції щодо надання безоплатної правової допомоги з питань вирішення неплатоспроможності фізичних осіб.

Інформація про проект, долучених консультантів та зв’язок із ними буде постійно оновлюватися на сайті Асоціації правників України.