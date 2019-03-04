За развитие ребенка теперь можно получить компенсацию

Родители, которые занимаются развитием ребенка, имеют право на налоговые льготы на кружки, детские сады и другие программы обучения. Об этом написал Facebook премье-министр Владимир Гройсман.

"С 1 января 2019 года родители, которые занимаются развитием ребенка, имеют право на налоговые льготы на кружки, детские сады и другие программы обучения", - отметил Гройсман.

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Он также подчеркнул, что ориентировочный размер такой скидки - 18% от уплаченной суммы.

"Обязательное условие - официальный договор с учебным заведением, где будет прописано кто предоставляет и получает услугу, сумма оплаты и срок", - уточнил премьер-министр.

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Ранее сообщалось, что министр социальной политики Украины Андрей Рева назвал безосновательными слухи об отмене госспомощи при использовании услуг муниципальной няни.