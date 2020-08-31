"Заблокированная" СБУ пирамида B2B Jewerly продолжает работу

Ювелирные магазины компании B2B Jewelry продолжают работать в обычном режиме. Об этом заявил руководитель проекта Николай Гонта в видеообращении в воскресенье, 30 августа.

По его словам, информация, которая "разлетелась в интернете", не соответствует действительности.

"Юристы B2B Jewelry уже готовят иски о компенсации морального ущерба и опровержении", – сказал Гонта.

На прошлой неделе Служба безопасности Украины сообщила, что заблокировала работу финансовой пирамиды, которая присвоила более $250 млн своих 600 000 вкладчиков. СБУ не уточнила, о какой именно финансовой пирамиде идет речь. Однако на фото с проведения операции спецслужбы зафиксирован магазин B2B Jewelry и сертификаты компании.



В Киеве магазин B2B Jewerly по проспекту Победы, 17 продолжает работу, сказала по телефону корреспонденту LIGA.net представительница магазина, добавив, что "все магазины работают". То же самое нам сказали представители магазина по адресу проспект Григоренко 22/20.

Магазины компании с признаками финансовой пирамиды продолжают работу и в регионах. Журналистка Леся Выговская опубликовала фото открытого магазина в Житомире. Также работают магазины B2B Jewelry в Харькове.

Сайт и онлайн-регистрация в системе B2B Jewelry также доступны.

В пресс-центре СБУ корреспонденту LIGA.net сообщили, что "название заблокированной финансовой пирамиды не разглашается в интересах следствия". При этом там не уточнили, почему продолжает работать якобы заблокированная финансовая пирамида. Редакция готовит официальный запрос в СБУ.

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По данным B2B Jewelry, компания имеет более 100 магазинов в Украине, России и Казахстане.

В конце 2019 года Генпрокуратура сообщила, что владельцы B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также в использовании схемы вывода наличных средств через фейковый благотворительный фонд.

В марте 2020 года журналист Денис Бигус опубликовал расследование, в котором утверждал, что из магазинов B2B Jewelry в пакетах вывозят деньги

27 августа СБУ сообщила о блокировке работы крупной финансовой пирамиды. Фото с места проведения операции свидетельствует, что речь идет о B2B Jewelry.

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Александр Мясищев , Юрий Тарасовский

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