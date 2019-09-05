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Зарплата Богдана оказалась выше, чем у Зеленского

Зарплата Богдана оказалась выше, чем у Зеленского
05.09.2019, 11:59

Глава Офиса президента и его заместители в августе начали получать зарплаты

Андрей Богдан и его заместители в августе начали получать зарплату в Офисе президента, при этом она выше, чем у главы государства. Об этом говорится в ответе Государственного управления делами (ГУД) на запрос Українських новин.

Президент Владимир Зеленский получил в августе зарплату в размере должностного оклада - 28 000 грн. Надбавок, премий и т.п. президенту не было установлено, сообщили в ГУД.

Из этой суммы выплачено 5 460 грн налогов и сборов, "чистыми" Зеленский получил 22 540 грн.

Зарплата главы Офиса президента Андрея Богдана за август составила 39 874 грн. В том числе должностной оклад - 16 919 грн, надбавка за выслугу лет - 4 568 грн, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 2 743 грн, за интенсивность труда - 8 743 грн и другие выплаты (за период служебных командировок, премия, индексация денежных доходов) - 6 901 грн.

Из заместителей руководителя Офиса выше всего зарплата за август была у Руслана Рябошапки - 37 644 грн. Алексей Гончарук и Юрий Костюк получили в августе 32 399 и 31 724 грн соответственно.

Самые низкие зарплаты среди руководства Офиса президента в августе получили Кирилл Тимошенко - 26 407 грн и первый заместитель Сергей Трофимов - 25 716 грн.

Как сообщали ранее в ГУД, в мае-июле Богдану и руководству Офиса президента зарплата не начислялась. Им также не выплачивались вознаграждения по гражданско-правовым договорам.

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