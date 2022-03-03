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Зеленский пообещал 6500 грн тем, кто остался без работы из-за войны

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2022, 11:24
Зеленский пообещал 6500 грн тем, кто остался без работы из-за войны - Фото
Скриншот видеообращения Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что правительство Украины выплатит по 6500 грн каждому, кто остался без работы из-за войны. Об этом он сказал в утреннем обращении в четверг, 3 марта.

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"Там, где боевые действия, каждый наемный работник, каждый фоповец, каждый наш гражданин Украины, у которого Россия забрали возможность работать, получит по 6500 гривен без всяких условий", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул также, что, несмотря на войну, Украина не отказалась от индексации пенсий с 1 марта.

"Пенсии для украинцев проиндексированы на 14%. Деньги уже ушли в банки. Все выплаты будут произведены полностью", – заявил президент Украины.

Андрей Водяный
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