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Зеленский узаконил штрафы за вывоз незадекларированной валюты за границу

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2022, 19:05
Зеленский узаконил штрафы за вывоз незадекларированной валюты за границу - Фото
Фото: пресс-служба СБУ

Президент Владимир Зеленский подписал закон №6051 об изменениях в таможенный кодекс, который устанавливает размер штрафов за отказ декларировать валюту выше установленной нормы в 10 000 евро на человека при пересечении границы. Закон опубликован на парламентском портале.  

Согласно документу, устанавливается штраф в размере 20% от суммы, превышающей разрешенный лимит на ввоз/вывоз валюты без декларации.  

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Также предполагается, что недекларирование товаров (кроме валюты), которые запрещены ко ввозу, влечет штраф в размере трехсот необлагаемых минимумов (372 000 грн) с конфискацией таких товаров или без конфискации. 

Товар могут не конфисковать, если нарушитель согласен заплатить за него полную стоимость с коэффициентом 1,3 (и если ввоз такого товара строго не запрещен законом). 

В случае, если обнаружится, что товар провозится в специально оборудованных тайниках в автомобилях, то и товар и автомобиль конфискуют на таможне.  

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Роман Брыль
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таможня валюта таможенный контроль декларация валюты
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