Зеленский узаконил штрафы за вывоз незадекларированной валюты за границу

Президент Владимир Зеленский подписал закон №6051 об изменениях в таможенный кодекс, который устанавливает размер штрафов за отказ декларировать валюту выше установленной нормы в 10 000 евро на человека при пересечении границы. Закон опубликован на парламентском портале.

Согласно документу, устанавливается штраф в размере 20% от суммы, превышающей разрешенный лимит на ввоз/вывоз валюты без декларации.

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Также предполагается, что недекларирование товаров (кроме валюты), которые запрещены ко ввозу, влечет штраф в размере трехсот необлагаемых минимумов (372 000 грн) с конфискацией таких товаров или без конфискации.

Товар могут не конфисковать, если нарушитель согласен заплатить за него полную стоимость с коэффициентом 1,3 (и если ввоз такого товара строго не запрещен законом).

В случае, если обнаружится, что товар провозится в специально оборудованных тайниках в автомобилях, то и товар и автомобиль конфискуют на таможне.

С 23 мая в Украине вновь начали штрафовать грузовые автомобили за превышение весовых норм.

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Роман Брыль

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