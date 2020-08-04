Десятки тысяч должников: как рынок "денег до зарплаты" пострадал от COVID-19

Карантин очень сильно повлиял на ситуацию с долгами украинцев. Речь идет о десятках тысяч просроченных кредитов. И если одни компании, работающие на рынке микрофинансовых организаций, могут справиться с этим фактором, то для других он оказался непосильным.

Когда во время разгара карантина в Украине отменили начисление неустойки (пени) за несвоевременный платеж, возник некий социальный эффект. У кредитора фактически забрали финансовый рычаг - в случае неуплаты по кредитам он не может ссылаться ни на пеню, ни на штрафы. Остается только его общение с неплательщиком. А это – переговоры, воздействие, убеждения.

Чем старше долг, тем хуже его выплачивают, и тем меньше ответственности испытывает человек.

Март стал переломным моментом

Если говорить о показателе возвращения кредитов, то самым сложным стал март. По данным нашей компании, еще в начале месяца, украинцы брали кредиты, исходя из стабильности, а с середины месяца, поддавшись панике, одалживали максимально возможные суммы, некоторые, даже изначально не думая их возвращать.

По данным Украинского бюро кредитных историй, с конца 2019 года и почти весь первый квартал 2020-го уровень просрочки колебался от 20% до 23%. Но уже в конце марта она увеличилась до почти 25%, в апреле составила 34%, а в мае - целых 41%.

В апреле микрофинансовые компании пересмотрели и изменили свои риск-стратегии. Они стали жестче - людям усложнили условия предоставления кредита и перестали давать такие большие суммы.

Это повлекло за собой поиск клиентами дополнительного источника кредитования: в апреле запрос “кредит онлайн” по данным Google Search Panel вырос на 20% до пикового за предыдущие полтора года значения в 300 000 пользователей. В мае же спрос клиентов откатился до уровня мая 2019 года, что отразилось в 200 000 запросов в поисковой системе. Июнь показал сохранение майской тенденции.

Возвращение к докризисному показателю

Как отмечалось ранее, в апреле, мае и июне уровень просрочки в полтора-два раза превысил уровень до начала карантина. Из-за этого кредиты стали давать в основном проверенным, надежным клиентам – тем, кто возвращает всю сумму, взятую в долг.

Должниками, как и раньше, занимаются коллекторы. В условиях карантина они начали действовать с большей интенсивностью и звонить каждый день, не прекращая переговоры, пока не произойдет оплата. Но все в рамках кодекса этики.

Вырос ли спрос на кредиты

В то же время, спрос на кредиты упал - в некоторые периоды карантина этот показатель, по данным УБКИ, составлял до 50-60% докризисного уровня. Если брать помесячную динамику, то спрос просел где-то на 40%.

Уже в мае мы увидели оттепель. Люди научились жить в условиях пандемии, поэтому спрос на микрокредиты возвратился до показателя февраля.

Это происходит постепенно: добавляется по 5-7% в месяц. Если в середине апреля спрос на микрокредиты составлял всего 46% от показателей февраля, то в начале мая он уже вырос до 50%, а под конец мая показывал уровень в 61%, по данным УБКИ.

Июнь не стал исключением - прибавил еще пару процентов и отметился на уровне в 65%. Такими темпами, к февральским объемам микрофинансовые организации вернутся не раньше осени.

Как изменились подходы к кредитованию и прогнозы по рынку МФО

Подходы к кредитованию изменились, в первую очередь, для рисковых сегментов - клиенты с плохой историей, у которых мало данных в анкете, есть негатив по информации.

Раньше такие клиенты могли получить кредит с небольшой суммой и показать, насколько они готовы возвращать кредит. Но сейчас риск по таким клиентам стал очень высок, и им отказывают в кредитовании. Изменилась и сумма выдачи. Люди не могут брать, а главное – возвращать большие суммы денег. Из-за этого размер кредита уменьшился на 25%, сообщают в УБКИ. Но проценты по кредитам остались теми же.

Изменилась и сама структура рынка - некоторые игроки закрыли или продали свой бизнес, другие переключились на сбор выданных кредитов и поэтапное завершение деятельности.

К концу года, рынок микрофинансовых организаций сократится на 50%. Таким образом, останется порядка 20-30 основных игроков. Они и продолжат активно работать. В связи с этим, рынок микрозайма станет более цивилизованным. Это поможет улучшить имидж ряда компаний, которые последнее время были не на достаточно хорошем уровне.

Кроме того, МФО улучшат свои взаимоотношения с клиентами - для многих из них подобные организации становятся школой финансовой грамотности. Если говорить о ситуации с карантином, все МФО в ближайшем будущем не смогут полностью перейти на работу в режиме онлайн. Отделения, куда можно прийти, чтобы взять деньги взаймы, никуда не исчезнут.



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