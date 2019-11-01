Офшоры и бизнес за границей: кто и когда оказывается вне закона

Уже 1 декабря в Украине вступит в силу конвенция MLI – с этого момента украинское государство сможет более эффективно противодействовать выводу денег в страны с низкими налогами.

Запрос на подобный механизм у властей был давно. У общества – тоже. Так сложилось, что слово «офшор» в нашей стране имеет ярко-выраженный негативный оттенок. Но всегда ли их использование связано с нечестным ведением бизнеса? И каков он в целом – бизнес за границей? Давайте разбираться.

Деньги уходят за рубеж. Почему?

Для начала: что же такое офшор? Это отдельная страна или территория с особыми условиями ведения бизнеса. Там действует либо очень низкая ставка налога на прибыль, либо ее нет вообще. Такие условия не могут не привлекать бизнесменов, и, стоит сказать, далеко не только миллиардеров и олигархов – привилегиями пользуется и средний бизнес. Просто вокруг крупного и скандалы покрупнее.

Украинские предприниматели – не исключение. Выводя деньги за границу, они руководствуются разными причинами. Самый очевидный вариант – попытка платить меньше налогов или вообще от них скрыться. Другие мотивы: сохранение денег, сокрытие имени владельца, защита собственности, облегчение работы с иностранными рынками.

Минутка классики: как работают офшорные схемы

Если украинской компании офшор нужен для минимизации налогов, придумывать ничего не нужно – обычно в таких случаях используют традиционную схему. Лазейка проста: достаточно открыть фирму в любой юрисдикции, необязательно офшорной (например, американской). Для того, чтобы «отмывание денег» не вызвало никаких подозрений, делается фейковый договор, который выдает эти финансовые потоки за расходы на какие-либо услуги – например, реклама или маркетинг.

Стоит подчеркнуть, что право выводить деньги в ту или иную страну имеют не все банки. Умные бизнесмены учитывают и этот факт. Простой пример – Бермуды. Это часть территории Великобритании. Когда-то эта юрисдикция считалась неблагополучной. А сейчас европейские банки спокойно выводят деньги на эти острова. Они их признают «нормальной» юрисдикцией. Хотя, да – это классический офшор.

В сознании многих людей прочно укрепился стереотип, что офшоры – это маленькие островные государства, которые используются только для того, чтобы скрывать реальные обороты бизнеса, уклоняться от налогов, отмывать «грязные» деньги и т.д.

Безусловно, так и есть, но это только часть правды. Офшорный бизнес «богат» не только островными государствами. Например, в Великобритании и США тоже есть компании, которые позволяют принимать деньги из-за рубежа и не платить при этом налоги.

Еще один тип причин, которые подпитывают не совсем честный офшорный бизнес – желание надежно спрятать доходы, не всегда полученные законным образом. Офшоры дают возможность спрятать настоящих бенефициаров практически любой компании и помогают сокрыть реальных собственников тех или иных активов. Даже правоохранительным органам очень трудно выйти на настоящий след.

Подобными схемами пользуются нечестные предприниматели или чиновники, которые прячут прибыль сомнительной чистоты. Последние любят проворачивать очень сложные схемы. Кроме того, на офшорные компании они не только выводят деньги, но и регистрируют недвижимость.

Например, чиновник получил взятку, купил на эти деньги здание. Владелец не он, а офшорная компания, бенефициар которой – еще один офшор. И так далее: еще две-три цепочки, и только в финале появляется физическое лицо – в лучшем случае сын чиновника, либо 80-летняя мама. Есть случаи, когда на офшорные компании оформляли целые заводы.

Рушим стереотипы: офшоры – это не всегда плохо

Мы уже упоминали «неочевидные» причины использования офшорным компаний – часто работать через них может и вполне честный бизнес. Зачем ему это нужно?

Сохранить деньги. Офшорные компании используют и для того, чтобы получать прибыль. Например, украинская фирма заработала $1 млн, но она не хочет хранить деньги в украинских банках, потому что больше доверяет американским.

Поэтому именно в США она открывает свою компанию (есть определенный тип фирм, которые позволяют принимать деньги из-за рубежа и не платить налоги). Платя налог на прибыль в Украине, они выводят деньги в Америку, где они и хранятся. Есть ли здесь нарушение? Никакого. Это абсолютно легальная схема.

Офшорная компания превращается в легальную. Многие предприниматели открывают бизнесы за границей, чтобы работать. Они платят налоги и работают на огромном рынке. Например, если открыть в США офшорную компанию, и начать там продавать товары американским потребителям, она перестает быть офшорной и начинает платить налоги.

Если ты занимаешься легальным бизнесом, налогов избежать нельзя. Но платить меньше – не преступление. Мой знакомый, который абсолютно легально работает экскурсоводом в Греции, зарегистрировал свою фирму в Болгарии, где налоги ниже. Он – не преступник, просто решил с умом подойти к организации своего бизнеса.

Часто компании за границей создают IT-специалисты. Простая бизнес-логика: разработав приложение в Украине, они могут заработать 10 тысяч долларов, а в США с таким же стартапом – в пять раз больше. Иностранную компанию открывают и для того, чтобы легче было наладить контакт с заказчиками. К американской компании доверия будет намного больше.

Европа или...

Власти других стран заинтересованы, чтобы приходили иностранные инвестиции. Для них это означает больше денег и налогов, поэтому, как правило, там идут навстречу украинским предпринимателям.

Украинский бизнес обычно мигрирует в США, страны Западной Европы, Великобританию, Германию. Многие доверяют и Восточной Европе, открывая компании в Польше, Чехии, Венгрии, странах Прибалтики.

Конечно, Украина многое теряет от ухода бизнеса за границу. В первую очередь – налоги. И, естественно, доходы. Это уже обыденность сегодняшнего времени, и с этим трудно бороться, поэтому государство должно адекватно воспринимать этот бизнес, разделяя реальных преступников и обычный бизнес. Есть еще один вариант – финансовый «занавес», через который вообще не будут проходить деньги. Но тогда мы окажемся не в Европе, а где-нибудь в Туркменистане.