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27.11.2019, 19:05

Старость по-американски. Пять причин начать копить на пенсию

Ольга Бондаренко

глава совета фонда Взаимопомощь от компании Лига Пенсия

Украинцы привыкли, что их пенсия зависит от государства. Почему это большая ошибка

2020 год Украина встречает как страна, в которой каждые десять работающих граждан содержат десятерых пенсионеров. Прогнозы на ближайшие десятилетия неутешительны: в 2050-м на 10 человек трудоспособного возраста мы будем иметь 23 пенсионера.

Пенсий, как таковых, у большинства из них, скорее всего, не будет. Это значит, что через 30 лет людям, родившимся в 1980-х и 90-х годах, просто будет не на что жить.

Звучит апокалиптично, но такой сценарий неизбежен, если Украина продолжит ограничивать себя солидарной пенсионной системой, а украинцы – так и не начнут заботиться о своей старости самостоятельно, с помощью пенсионных накоплений.

Это должен делать каждый, вне зависимости от уровня дохода, образования или места жительства. Ниже – пять причин, почему пенсионные накопления – необходимость, с которой нельзя медлить.

Причина №1. Пенсионный фонд не сможет обеспечить всех

Украина входит в пятерку стран мира по показателю темпов сокращения населения. По прогнозам ООН, к 2050 году население нашей страны составит 36,4 млн человек, то есть сократится на 18%.

Факторы, способствующие снижению популяции:

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- Относительно высокая смертность;
- Снижение уровня рождаемости (на 10 женщин приходится всего лишь 15 детей);
- Массовая миграция (за границей работает 5,8 млн. украинцев).

Эти данные свидетельствуют: ситуация с наполняемостью бюджета государственного пенсионного фонда (он зависит от Единого социального взноса, который отчисляется с зарплаты каждого работающего украинца – 22%) в дальнейшем будет только ухудшаться. 

Даже текущее соотношение работающие/пенсионеры показывает, что государственная пенсия вряд ли когда-либо будет достойной – на это просто нет денег. Что говорить о будущем, когда один работающий будет содержать сразу двух человек?

Возможно, нас ожидает взрывной рост экономики, благодаря чему правительство сможет собрать больше налогов, а имеющиеся деньги потратить на пенсионеров. Но будет ли такой сценарий долгосрочным? Ответ – вряд ли.

Поэтому выход один – на пенсию нужно откладывать самостоятельно.

Причина №2. Мы и так потеряли много времени

В развитых странах действует негласное правило: накопления нужно начинать с первой же зарплаты.

После обучения, молодой специалист в Европе или США открывает свой пенсионный счет сразу же после того, как устраивается на работу. 5-10% накоплений от каждой заработной платы с самого молодого возраста – вот рецепт “старости по-американски”, где пенсионер – это один из самых обеспеченных членов общества, путешественник с большой коллекцией штампов в загранпаспорте.

Естественно, чем раньше человек начинает накапливать, тем выше прибавка к официальной пенсии, на которою он может расчитывать в будущем. В этом смысле даже 30-летние украинцы, у которых до сих пор нет накполений, уже потеряли очень много времени – и денег (не забывайте о процентах).

Вывод один – даже, если у вас есть возможность отложить не более 100 гривень в свою копилку, не нужно сомневаться – переводите и их. К моменту выхода на пенсию эти деньги уже станут ощутимой поддержкой.

Причина №3. Это лучшая долгосрочная инвестиция

Негосударственные пенсионные фонды работают в Украине с 2003 года: этот рынок пережил два тотальных кризиса в украинской экономике: 2008-09 и 2014-15 годов. Естественно, некоторые НПФ растеряли свои активы, но далеко не все.

Многие фонды смогли с минимальными потерями пройти этот период – настоящее достижение в условиях девальвации и падения стоимости практически всех активов, в которые можно было инвестровать в нашей стране.

Успех фонда зависит от управляющей компании, которая распределяет ресурсы участников в различные инвестиционные инструменты. Но главный залог успеха – диверсификация: согласно закону «О негосударственном пенсионном обеспечении», накопления клиентов НПФ должны быть распределены между различными направлениями инвестиций.

Объясню на примере. Вы размещаете 1000 грн на своем пенсионном счету в НПФ. Дальше деньги начинают работать: скажем, 50 грн были вложены в банковские металлы, 100 – разместили на депозите в банке, на 50 – купили акции хорошей компании, 400 гривень – “зашли” в ОВГЗ (самый надежный актив в Украине).

Этот процесс называется “диверсификацией рисков”. Ваши деньги не ограничиваются в одном инструменте и не зависят от него, риск потери существенно снижается. Существенный бонус: вы можете ежедневно отслеживать, где размещены ваши средства, что невозможно в банках и страховых компаниях.

Мораль: накопительные пенсии сейчас – это единственный финансовый продукт в Украине, который дает такую диверсификацию и который настолько зарегулирован (читай защищен) законом.

Причина №4. НПФ доступен каждому

Открыть свой пенсионный счет очень просто: для этого вам нужны паспорт, идентификационный код и, разумеется, желание накапливать. Никаких обязательств относительно объема и периодичности отчислений нет – каждый вкладчик определяет комфортную для него сумму и частоту пополнения своего пенсионного счета. Никаких графиков и штрафов не существует в принципе.

На украинском рынке работает 63 НПФ – выбирать есть из чего. Главный совет относительно критериев выбора – конечный бенефициар, люди которым принадлежит этот фонд. НПФ – это всегда про долгосрочные накопления, важно осознавать, кому вы доверяете свои деньги.

Второе: обязательно обратите внимание на доходность фонда. Не все фонды в Украине доходные, важно оценить этот показатель и убедиться, что доходность превышает инфляцию, причем желательно видеть данные на горизонте около 5 лет.

Еще одно важное преимущество НПФ – в любой момент вы можете перевести свои пенсионные накопления из одного фонда в любой другой: более доходный или удобный. Закон в этом никак не ограничивает.

И да, в отличие от государственной пенсии, “альтернативные” накопления можно передавать по наследству. Непривычная роскошь для большинства украинцев, привыкших, что их налоги – это “потерянные деньги”.

Причина №5. Накопления = уверенность = счастье

Это закон психологии: человек чувствует себя намного увереннее, если знает, что у него есть денежны запасы. Эти люди не боятся завтрашнего дня, не боятся старости. Когда ты понимаешь, что у тебя есть собственная финансовая “подушка безопасности” – ты будешь чувствовать себя независимым и в конечном итоге – счастливым.

Ты не будешь зависеть от помощи детей и сможешь покупать внукам подарки, ездить отдыхать, ходить с друзьями в кафе и на концерты. Это именно то, что мы наблюдаем, когда ездим в Европу и Америку: счастливые люди на пенсии, которые наслаждаются жизнью.

Хочется, чтобы у наших людей была тоже такая возможность. Безусловно, НПФ – не панацея от тотальной бедности, но это однозначное движение в правильную сторону. Так работает весь цивилизованный мир. Украине пора присоединяться к нему. Иначе мы так и останемся страной нищих стариков навсегда.

Материал опубликован в рамках партнерского проекта с Лига Пенсия.

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Теги: Лига Пенсия, негосударственный пенсионный фонд
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