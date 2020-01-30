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30.01.2020, 07:08

Вам не выплачивают зарплату? Три простых совета, как ее получить

Тимофей Милованов

министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства

Суммарный долг по зарплате в Украине на 1 января составил 1,85 млрд грн. Долг сокращается, но сумма все так же критическая

Что сейчас происходит с долгами по зарплате? На сегодня задолженность составляет 1,85 млрд грн. Это больше, чем в сентябре 2019-го, но меньше, чем в октябре.

На 1 января 2020 года по сравнению с ноябрем 2019-го, долги по зарплате сократились на 10%.

В топ-5 компаний-должников по зарплате входят: Сумское МПО (212 млн грн), Азовобщемаш (200 млн грн), завод Макарова (Южмаш. – Ред.), Научно-исследовательский институт Квант и угольная компания Краснолиманская. А за ними - моя любимая Энергосталь, где я не могу уволить директора. У госкомпании задолженность по зарплате составляет 28 млн грн.

Что можно предпринять, если вам не платят зарплату?

Во-первых, вы должны обратиться в профсоюз.

Во-вторых, вы можете обратиться в суд, потребовав взыскать зарплату. Не нужного этого боятся.

В-третьих, нужно обратиться в Государственную службу Украины по вопросам труда. Ее деятельность сейчас регулирует Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Обращайтесь, и мы будем проверять вашего работодателя.

Мы проводим постоянный мониторинг и будем активней работать с рынком, чтобы все долги по зарплатам были выплачены.

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Теги: Тимофей Милованов, зарплата, долги по зарплате
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