Восемь ложных стереотипов о фискализации, или почему РРО – не вселенское зло

Массовые протесты предпринимателей не дают забыть о приближающемся "судном дне" всеобщей фискализации и расширения обязательного товарного учета, предусмотренном принятыми год назад законами №128-129 ІХ. Их лоббировали представители крупного и среднего бизнеса, крупные отраслевые ассоциации розничной торговли. Они, очевидно, имеют в этом конкретный интерес – прежде всего, возможность убрать с рынка конкурентов из микробизнеса, чтобы не сбивали цены. Но лоббисты не добились бы своего, если бы не смогли убедить множество совершенно не заинтересованных благонамеренных людей. Чем именно?

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"Это защита прав потребителя". Но ведь потребитель, во-первых, имеет, прежде всего, право выбирать – а предлагается это право сузить. Во-вторых, на данный момент его защищает не только фискальный чек, а и вообще любой документ, подтверждающий покупку. Правильнее, кстати, было бы внести в закон изменения и объявить, что государство защищает только потребителя с фискальным чеком. Можно, конечно, покупать и без него, но на свой страх и риск. Вот это создало бы естественный, рыночный, стимул для продавца – выдавать чек, а для покупателя – его требовать, без всяких проверок. К сожалению, патернализм-социализм – наше фсьо... "Правила игры должны быть для всех одинаковыми: если крупная розница – с РРО, то и бабушка с укропом не имеет права торговать без него". Звучит красиво, да только неправда: микробизнес имеет другую модель, с другими конкурентными преимуществами и недостатками, чем более крупный. В частности, ему не нужен учет и контроль – это лишние затраты, вдобавок фиксированные, поэтому диксриминационные по отношению к такому бизнесу. У бухгалтеров и аудиторов этот факт не умещается в голове… Но потому и существуют упрощенные системы налогообложения (причем в большинстве стран, тут Украина не исключение), чтобы хотя бы частично выровнять условия для больших и маленьких.



"Так во всей Европе – мы же идем в ЕС?". Ну, во-первых, пока никто никуда не идет – в обозримом будущем Украина будет только ассоциированным членом, и это не накладывает никаких обязательств. Впрочем, в самом ЕС их тоже нет: разные страны решают вопрос по-разному, и практически нигде нет тотальной фискализации. Во-вторых, если даже в ЕС что-то делается, то это совсем не обязательно правильно и хорошо: например, сельскохозяйственная политика – это головная боль для европейских правительств и экономистов, а политика поддержки инноваций пока неэффективна. В-третьих, и проблемы там несколько другие, например ту же контрабанду и "карусельные" мошенничества с НДС невозможно остановить на таможнях за отсутствием таковых. Поэтому приходится исхитряться и с огромными затратами пытаться это делать на конечных продажах. Наконец, не стоит забывать, что Украина пока в разы беднее чем самые бедные страны ЕС, а если брать наших соседей по международным рейтингам и уровню благосостояния, то там о фискализации речь обычно вообще не идет.



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"Фискализацию требует МВФ". Да, когда-то действительно было такое. Но потом исследователи самого Фонда тщательно подытожили опыт фискализации в разных странах, от Швеции до Малави, и пришли к выводу, что это дорогое лекарство с тяжелыми побочными эффектами и недоказанной эффективностью". Так что если, вдруг, кто-то из представителей МВФ действительно заикнется о фискализации – достаточно просто положить перед ним этот отчет, в котором буквально написано, что фискализация – "не серебряная пуля" против припрятывания доходов.



"Все ФОП превышают лимиты, работают в тени – их ведь никто не контролирует". На самом деле, как показывает эконометрический анализ и моделирование, две трети действительно не превышают даже мизерный по нынешним меркам порог в 1 млн. грн., после которого закон требует использовать РРО. Остальные вынуждены были скрывать часть выручки, в общей сложности до 100 млрд. грн. чтобы не "попасть" – они очень хорошо видны на гистограмме в виде пика на 1 млн. Но и с учетом этого, около 80% оставались в пределах лимита (1.5 млн. грн.), а оставшиеся наносили бюджету ущерб в размере 6-8 млрд. грн. – немало, однако овчинка выделки все равно не стоит, об этом дальше. Самое же главное, что после индексации лимита до 5 млн. нарушителей осталось всего ничего, просто потому, что сами параметры микробизнеса не позволяют столько заработать. Разве что псевдо-ФОП… Вот на них и нужно ориентировать все критерии, в том числе и фискализации. Именно такую, точечную, фискализацию самых рисковых категорий плательщиков (не товарных групп!) рекомендуют и эксперты МВФ. "У нас огромная проблема с "контрабандой", одолеть ее можно только через фискализацию и контроль конечных продаж". Да, проблема с таможней действительно огромная. Настолько огромная, что объем "контрабанды" превышает оборот всех упрощенцев, занятых в торговле, даже с учетом оцененного выше неучтенного оборота – то есть, продают ее далеко не только через ФОП. А даже если всех фискализировать и заставить вести учет, то пресловутые "первичные документы" легко и недорого находятся "на мусорке" (это один из главных каналов сбыта). Теоретически, можно, конечно, и с этим когда-нибудь побороться – правда, придется не как в Европе, а как в России, маркировкой. Но это жутко дорого, хлопотно, и не факт что действительно эффективно.



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При этом, никто из сторонников контроля конечных продаж за много лет так и не ответил на два простых вопроса: что легче контролировать – пару сотен пунктов пропуска, или сотни тысяч точек продажи? И где легче откупиться от инспектора: на утыканном камерами таможенном посту, или на собственной территории продавца? Наконец, если бы фискализация и учет действительно были такой "серебряной пулей", то мы должны были бы давно забыть о левой водке: вот уж где все это работает давным-давно! Но как-то плохо работает, только в теории…



"Крупные фирмы дробятся на псевдо-ФОП и так минимизируют налоги" - да, и такая проблема есть, хотя по масштабам до контрабанды ей далеко. Вот только как фискализация поможет ее решить? Поскольку единственное, что реально может РРО – это помешать превышать лимиты, схемщикам станет, конечно, несколько труднее, не удастся больше торговать от имени одного-двух псевдо-ФОП на сотни миллионов. Но не велика беда: псевдо-ФОП обходится максимум в 100 тыс. в год, а провести через него (со всеми РРО и, даже, учетами) можно до 5 млн., т.е. расходы остаются в пределах 2%, что вполне приемлемо для такого бизнеса.



"Все должно быть под контролем государства". Этот последний, уже иррациональный, довод особо любят налоговики, которых очень обескураживает, когда невозможно прийти с проверкой. Даже оставляя за скобками сугубо коррупционный интерес, они все равно неправы, потому что любой контроль имеет свою цену. В частности, он требует учета – а это трудозатраты, покупки РРО или смартфона – это материальные затраты, передачи данных, эквайринга, и т.д. Подход юриста, для которого нет мелочей – "любая возможность обойти закон должна быть закрыта, мы за ценой не постоим!". Но с экономической точки зрения это абсурд: нужно сравнивать выгоды и затраты в каждом отдельном случае. Для этого, кстати о ЕС, во всех цивилизованных странах есть обязательный предварительный анализ перспективного законодательства на предмет его целесообразности. У нас, к счастью, этот опыт тоже внедряется: исполнительная власть обязана подкладывать под свои предложения АРВ и М-тесты.

Примечательно, что для фискализации и расширения учета такие анализы подготовить не удалось, очевидно потому, что они показывали не то, что нужно фискализаторам. Независимый анализ, в подготовке которого участвовали, кстати, и эксперты, поддерживающие фискализацию, показал, что за упомянутые выше 6-8 млрд.грн. фискального эффекта придется заплатить около 10 млрд. грн. чистых общественных потерь в виде ненужных микробизнесу расходов. При этом фискальный эффект не повышает благосостояние автоматически, и если вообще повышает – то рост этот на порядок меньше самого эффекта. Поэтому если смотреть с точки зрения общественной выгоды, а не интересов отдельных бизнесов, то результат тотальной фискализации ожидается сугубо отрицательный. Оправдана может быть только точечная, под которую попадет не больше нескольких процентов ФОП.

Более того, усиление государственного контроля теоретически может быть полезно и оправдано только если это государство, в свою очередь, еще сильнее контролируется обществом. А Украине до этого еще очень и очень далеко… Когда баланс контроля перекошен в сторону государства – получается как с администрированием НДС, которое Захарченко и Клименко использовали не для искоренения мошенничества, а для его централизации. И это еще один, на самом деле – ключевой аргумент в защиту "бесконтрольности".

Все вышесказанное опубликовано много лет назад. Как же получается, что лоббисты все равно добиваются своего, не смотря на то, что их аргументы давно опровергнуты, и они даже не удосуживаются отвечать – видимо за отсутствием контраргументов? Вот тут и сказывается настоящее неравенство правил игры – неравенство доступа до власти и власть имущих. У представителей крупного и среднего бизнеса есть возможность доносить свои пожелания лично, подкреплять их аргументами – и "рациональными", и, возможно, более материальными… Они могут позволить себе нанять экспертов, создать псевдо-НГО, якобы, защищающее потребителей (которые об этом вовсе не просили, и вообще ничего не знают), купить время на эфирах и рекламные площади… А у ФОП ничего этого нет. Порой, к сожалению, не хватает и понимания самой необходимости выстраивать глубокую оборону. Поэтому каждые пять лет, с каждой новой сменой власти, лоббисты опять проталкивают фискализацию (так было в 2010, 2014, и 2019), а потом вынужденно отступают под давлением массовых протестов – а те, кто в это время уводит от налогов миллиарды долларов тихо радуются такому своевременному кипишу. А то и сами помогают его раздувать…

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