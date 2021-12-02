Экспертная встреча "Все про негосударственное пенсионное обеспечение и деятельность НПФ"

Ожидаемое внедрение обязательного негосударственного накопления и рассмотрение соответствующего законопроекта подогревает общественный интерес к теме пенсионного накопления.
Компания "Лига Пенсия" – администратор негосударственных пенсионных фондов (НПФ) – приглашает журналистов разобраться в теме негосударственного пенсионного обеспечения и стать экспертами в этом направлении.
Встреча состоится 9 декабря в 10:00 по адресу ул. Владимирская 49-А, Inveria Event Space.
Эксперт встречи – Ольга Бондаренко – в течение 18 лет работает в банковской и финансовой сфере, является председателем совета негосударственных пенсионных фондов "Взаимопомощь" и "Гарант-Пенсия" и членом совета "Всеукраинской ассоциации негосударственных пенсионных фондов", эксперт по внедрению второго уровня пенсионной реформы, входит в рабочие группы при Кабинете Министров Украины и профильном комитете Верховной Рады.
Темы, которые будут освещены в ходе встречи:
Программа мероприятия:
09.30 – 10.00 Регистрация участников
10.00 – 10.45 Презентация от Ольги Бондаренко
10.45 – 11.30 Сессия "вопрос-ответ"
11.30 – 12.00 Общение за кофе
Аккредитация СМИ обязательна по ссылке https://bit.ly/3I9MNPj либо по телефону +380982765576
Контакты ООО "Администратор негосударственных пенсионных фондов "ЛИГА ПЕНСИЯ":
Телефон: +38 (044) 364 99 65, +38 (050) 402 88 88