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про новости компаний
02.12.2021, 11:00

Экспертная встреча "Все про негосударственное пенсионное обеспечение и деятельность НПФ"

Цей матеріал також доступний українською
Экспертная встреча "Все про негосударственное пенсионное обеспечение и деятельность НПФ" - Фото

Ожидаемое внедрение обязательного негосударственного накопления и рассмотрение соответствующего законопроекта подогревает общественный интерес к теме пенсионного накопления. 

Компания "Лига Пенсия" – администратор негосударственных пенсионных фондов (НПФ) – приглашает журналистов разобраться в теме негосударственного пенсионного обеспечения и стать экспертами в этом направлении. 

Встреча состоится 9 декабря в 10:00 по адресу ул. Владимирская 49-А, Inveria Event Space. 

Эксперт встречи – Ольга Бондаренко – в течение 18 лет работает в банковской и финансовой сфере, является председателем совета негосударственных пенсионных фондов "Взаимопомощь" и "Гарант-Пенсия" и членом совета "Всеукраинской ассоциации негосударственных пенсионных фондов", эксперт по внедрению второго уровня пенсионной реформы, входит в рабочие группы при Кабинете Министров Украины и профильном комитете Верховной Рады.  

Темы, которые будут освещены в ходе встречи:

  • мировой опыт в сфере негосударственного пенсионного обеспечения
  • субъекты негосударственного пенсионного обеспечения – НПФ, страховые компании, банки – в чем отличия
  • государственное регулирование в сфере негосударственного пенсионного обеспечения
  • законопроект об обязательном пенсионном накоплении – преимущества и риски предлагаемой модели для Украины
  • пенсионные накопления в НПФ:
    • какую доходность можно ожидать? Куда инвестируются средства?
    • гарантии сохранения вкладов
    • сколько нужно откладывать, чтобы накопить на достойную пенсию?
    • как облагаются пенсионные накопления?
  • корпоративные пенсионные программы – налоговые преимущества для работодателей 

Программа мероприятия:

09.30 – 10.00 Регистрация участников
10.00 – 10.45 Презентация от Ольги Бондаренко
10.45 – 11.30 Сессия "вопрос-ответ"
11.30 – 12.00 Общение за кофе 

Аккредитация СМИ обязательна по ссылке https://bit.ly/3I9MNPj либо по телефону +380982765576

Контакты ООО "Администратор негосударственных пенсионных фондов "ЛИГА ПЕНСИЯ":

Телефон: +38 (044) 364 99 65, +38 (050) 402 88 88

[email protected]
https://ligapension.com/ 

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Теги: Ольга Бондаренко, Лига Пенсия
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