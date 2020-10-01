ЛІГА.Money работает! Открыто "единое окно" сравнения потребительских кредитов в Украине

ЛІГА.Money було офіційно відкрито сьогодні на money.liga.net.

ЛІГА.Money – це тристороннє державно-приватне партнерство між Проектом USAID "Трансформація фінансового сектору", Ligamedia та банками-учасниками (АКОРДБАНК, Банк інвестицій та заощаджень, ОТП Банк, ПРАВЕКС БАНК, Райффайзен Банк Аваль, ТАСКОМБАНК та УКРСИББАНК) з метою покращення споживчого кредитування та захисту прав споживачів в Україні.

"Українці можуть заплутатися, шукаючи потрібний кредит, особливо коли для цього необхідно відвідати декілька банків, а потім порівняти різні умови та загальні вимоги, -- сказав Джеймс Хоуп, Директор Місії USAID в Україні та Білорусі. -- Щоб допомогти зорієнтуватися у цьому складному процесі, USAID долучилося до партнерства з Ligamedia та декількома українськими банками з метою значно покращити можливості українців порівнювати кредитні продукти в режимі онлайн. USAID із задоволенням бере участь у цьому партнерстві з приватним сектором, який використовує свої знання та допомагає забезпечити орієнтованість на ринок, ефективність, результативність та довгострокову стабільність нашої підтримки".

ЛІГА.Money – це орієнтований на споживача інструмент порівняння (Кредитометр) чотирьох видів банківських кредитів: кредити на особисті потреби, автокредити, кредити на житло та кредитні картки. Кредитометр забезпечує порівняння споживчих кредитів на базі реальної річної процентної ставки (з урахуванням усіх платежів та комісій за кредитом). Банки за допомогою узгоджених стандартних форм завантажують в Кредитометр дані своїх кредитних пропозицій, які обов’язково перевіряються на достовірність. На основі цих даних Кредитометр розраховує реальну річну процентну ставку та інші показники за методологією, яка враховує всі вимоги законодавства. Це забезпечує незалежність у формуванні ренкінгів. На ЛІГА.Money також розміщена корисна та достовірна інформація про особисті фінанси, написана простою, доступною мовою, що допоможе українцям приймати відповідальні фінансові рішення.

Роберт Бонд, Керівник Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору", зазначив: "Ми вважаємо, що Україні потрібна нова культура грошей, яка ґрунтується на довірі та точній і надійній інформації для населення про вартість фінансових послуг. Сподіваємося, що ЛІГА.Money стане популярним інструментом порівняння споживчих кредитів".

"Я дуже радію, що Liga.net стала платформою проекту ЛІГА.Money, підходи якого повністю відповідають нашим принципам, у тому числі основному з них: на першому місці – споживач, -- сказав Дмитро Бондаренко, CEO Ligamedia. – Усе робиться лише в інтересах споживача. ЛІГА.Money надає необхідну інформацію і інструмент порівняння, що дозволяє оцінювати й порівнювати пропозиції та приймати правильні рішення задля покращення добробуту українців. На ЛІГА.Money немає реклами, і цей сайт повністю незалежний від банків у частині ренкінгів, дорадчого та просвітницького контенту з фінансових питань, оскільки матеріали, які ми публікуємо, відображають наші власні погляди та думки експертів. Ми ретельно дбаємо про безпеку та захищаємо персональні дані наших користувачів".

Платформа ЛІГА.Money відкрита для всіх українських банків, які бажають взяти участь у цьому проекті та дотримуються принципів нашої нової платформи.

Протягом одноденного ЛІГА.Money FEST 1 жовтня відбувається демонстрація користування Кредитометром, онлайн-програми "Запитай експерта", де споживачі отримують відповіді та поради з питань споживчого кредитування, а також відеороликів, конкурсів та інші заходів на: https://www.facebook.com/LigaMoney