Больше, чем iPhone. Как в Украине будут продавать акции Apple

Украинская компания впервые завела акции корпорации Apple в Украину. Теперь их можно будет купить за гривни, в будущем подобные ценные бумаги могут продаваться на украинских фондовых биржах.

Первую партию "яблочных" акций уже зарегистрировал Национальный депозитарий Украины. Официальная продажа начнется после того, как Нацкомиссия по ценным бумагам согласует их обращение на рынке.

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Кому это нужно и во сколько акции обойдутся обычным инвесторам?

Незаметная сенсация

Законодательная возможность торговать иностранными акциями и облигациями в Украине появилась у брокеров зимой 2018 года. Такой формат предполагает, что украинская компания покупает на иностранной бирже нужный актив, а затем регистрирует его на счету в Нацдепозитарии.

Фактически их продажа была невозможна из-за коллизии, рассказал LIGA.net глава Нацдепозитария Миндаугас Бакас. В Штатах отсутствует понятие номинальной стоимости акции, которое появилось в Украине в 90-х в ходе приватизации. НДУ и НКЦБФР отменили необходимость фиксации номинала в конце февраля, сообщил Бакас.

Первой акции Apple в Украину завела компания БТС Брокер. Весь процесс, включая законодательные изменения, занял три месяца, отметил в разговоре с LIGA.net директор БТС Роман Осипов. Регуляторы могли и раньше открыть возможность для торговли иностранными акциями в Украине, но ни один местный торговец до сих пор этим не интересовался, уточняет Бакас.

"Мы сделали это скорее для себя самих, чтобы протестировать процедуру, увидеть сложности, понять потенциальный спрос, – рассказывает Осипов. – Пока речь идет о небольшом пакете ценных бумаг".

Точное количество приобретенных акций в БТС Брокер не раскрывают. Модель, по которой будут продаваться бумаги пока также под вопросом, говорит Осипов.

Первые сделки с акциями уровня Apple будут стимулировать других участников рынка заводить в страну похожие активы такого же уровня (Google, Amazon etc), предполагает глава депозитария. В будущем это может стать альтернативой инвестициям в недвижимость, допускает глава НКЦБФР Тимур Хромаев.

Как стать совладельцем Apple

Торговля акциями пока не особо популярна на украинских фондовых площадках: по данным НДУ, на нее выпадает только 0,5% сделок в год – 1 млрд грн. Львиная часть сделок приходится на ОВГЗ - 95%.

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Акции или облигации иностранных эмитентов в Украине можно купить исключительно за гривню, говорит Бакас. "Если биржи не будут в этом участвовать, это будет происходить на внебиржевом рынке: нужно обратиться к торговцу – он должен быть в курсе, где и у кого в Украине можно купить акции Apple", – объясняет он.

БТС Брокер пока не раскрывает предполагаемой стоимости акций Apple на украинском рынке. "Нужно сначала протестировать продукт", - отмечает Осипов. По его словам, у компании уже есть потенциальные покупатели.

В конечную цену будет заложена не только комиссия украинского брокера, но и его затраты при покупке бумаг за рубежом (комиссия иностранных торговцев, хранение ценных бумаг) плюс маржа продавца, полагает Бакас.

"Покупая бумагу на Западе, вы видите реальную биржевую цену актива, – говорит СЕО инвестгруппы Универ Тарас Козак. – Как будет происходить ценообразование у нас, пока неизвестно".

Стандартная комиссия западного брокера, как правило, не превышает 1%, говорит Козак. По данным управляющего партнера Capital Times Эрика Наймана, комиссионные от счета в $20 000 составляют на Западе $120 (0,6%).

Это может означать, что украинскому покупателю будет дешевле напрямую купить ценные бумаги Apple в Америке: для этого в большинстве случаев также понадобятся два брокера - украинский и американский, но комиссия будет ниже из-за того, что активы не нужно заводить в Украину, считает Козак.

Покупка бумаг крупных западных компаний была доступна украинцам и раньше: в середине 2017 года НБУ упростил выдачу валютных лицензий физлицам, сейчас их заменили лимитами: разрешение от Нацбанка не требуется, сделку санкционирует банк. Единственное ограничение – любая инвестиция за рубежом не должна превышать $50 000 евро в год.

При покупке иностранных активов за гривню ограничений не будет, но брокеру, который захочет завести бумаги в Украину также придется вписаться в годовой лимит – 2 млн евро. Получается, один торговец может "завести" в Украину 425 акций Apple за год.

Чтобы не натолкнуться на мошенников, как было с недавней историей о продаже поддельных акций Tesla, в НДУ советуют проверять наличие того или иного выпуска акций в реестре НКЦБФР.

Бизнес или нет?

Опрошенные финансисты пока скептически оценивают перспективы такого бизнеса в Украине.

"Это плюс для рынка, но мне кажется, что большого спроса на эти бумаги здесь не будет, – считает Найман. – Затраты брокера, а значит и наценки, будут большими, их неизбежно перенесут на плечи покупателя".

По его оценкам, подобные инвестиции имеют экономический смысл начиная от $10 000. "Тем, кто оперирует такими суммами, проще работать сразу с западными брокерами", – размышляет Найман.

Первые попытки продавать иностранные ценные бумаги в Украине были предприняты в 2013-м году, когда сюда зашли еврооблигации украинских эмитентов. Осенью прошлого года после длительного перерыва по такому же принципу на украинский рынок попали облигации Укрэксимбанка, говорит Бакас.

"Особого спроса на такие бумаги не было, – вспоминает Козак. – А это проблема, потому что, если бумаги некому продать, выходит что вывести их обратно из Украины гораздо дороже, чем завести сюда".

Дополнительная сложность возникает с налогами: инвестору придется задекларировать доходы, уточняет аналитик Альпари Максим Пархоменко.

"В ситуации, когда каждая операция будет видна налоговой, вряд ли мы увидим спрос на них в промышленных масштабах, - считает он. – Это значит, что для украинских инвесторов, как и прежде, более актуальными будут западные или офшорные площадки".

Сергей Шевчук