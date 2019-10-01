Новый парламент, накопительные пенсии и реформа финрынка. Интервью с Тимуром Хромаевым

Масштабная смена власти в Украине не коснулась главного фондовика страны Тимура Хромаева. И даже наоборот: Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, которую Хромаев возглавляет с января 2015 года, благодаря активности обновленной Верховной Рады уже в этом году рассчитывает получить более широкие полномочия.

Об этом Хромаев и его команда могли только мечтать: парламент прошлого созыва годами обсуждал важные для украинского фондового рынка законопроекты, но ни один из них так и не был принят. Первый закон из этой серии уже на подписи у президента Владимира Зеленского: депутаты ликвидировали Нацкомиссию по финансовым услугам, ее полномочия разделят НКЦБФР и НБУ.

Каких еще финансовых новостей стоит ждать от новой Рады еще в этом году, в чем секрет почти аномальной продуктивности депутатов и почему тормозит пенсионная реформа? Об этом – в интервью Тимура Хромаева специально для LIGA.net.

О продуктивности новой Рады



- Верховная Рада приняла закон о ликвидации Нацкомфинуслуг (так называемый «сплит»), его ждали с 2015 года. Каких изменений ждать дальше?

- На данный момент мы говорим о трех приоритетах. Первый - это "сплит" (ликвидация Нацкомфинуслуг и передача ее полномочий НБУ и НКЦБФР, под регулирование Комиссии перейдут негосударственные пенсионные фонды, их администраторы, а также финкомпании, которые оказывают услуги финансирования объектов строительства и операций с недвижимостью. – Ред.) – принят в целом, ожидаем подписания президентом. Дальше – важные для нас законопроекты о новых финансовых инструментах и организованных рынках (в парламенте VIII созыва известен как "законопроект о деривативах" №9035, - Ред.) и о полномочиях регулятора (старый номер – 6303. - Ред.). Ожидаем, что в ближайшее время они будут внесены в Раду.

- "Сплит" усилил полномочия Нацкомиссии, но на этом ваши пожелания относительно полномочий НКЦБФР не заканчиваются – о чем речь?

- Профильный закон, которым руководствуется НКЦБФР не менялся с 2012 года. Он давно не соответствует духу времени, имеет огромное количество недостатков. Если выделить несколько наиболее острых пробелов, которые важно заполнить, то нам нужно больше возможностей по противодействию злоупотреблениям на рынке, мы должны иметь полномочия, чтобы предотвращать финансовые преступления на ранних стадиях, пока деньги инвесторов не ушли из страны. Также там важно взаимодействовать с регуляторами других стран, обмениваться с ними информацией, участвовать в совместных расследованиях по трансграничным преступлениям.

- Вы также ожидаете, что закон о ваших полномочиях примут еще в этом году?

- Да, это часть программы сотрудничества Украины с МВФ и в законе учтены рекомендации четырех техмиссий Фода, которые еще в 2015-16 годах исследовали пробелы в нашем законодательстве.

- Следующий на очереди из важных для вас – законопроект "О новых финансовых инструментах и организованных рынках". Ожидаете, что парламент отработает его также быстро, как и "сплит"?

- Мы надеемся, что законопроект появится в парламенте уже в начале октября. Но он гораздо сложнее и объемнее, чем "сплит", мы понимаем, что процесс не будет таким же быстрым. Тем не менее, ожидаем, что он пройдет через парламент до конца этого года.

Фото: НКЦБФР

- Какие у вас впечатления от сотрудничества с новой властью? С одной стороны, депутаты принимают законы, которые пылились по три-четыре года, с другой – их критикуют за то, что они не особо вникают в то, за что голосуют.

- Абсолютно позитивные впечатления, в том числе и с профессиональной точки зрения. Работа парламента – принимать законы, которые соответствуют времени. А "рассматривать" законы годами, как было раньше – это не то, чего страна ожидает от законодателей.

- Закон №9035 о деривативах и товарных рынках – это более 200 страниц сложных финансовых терминов. Разве это нормально, когда депутаты "обрабатывают" такие вещи буквально за несколько месяцев?

- Мы понимаем, что все народные депутаты не могут быть специалистами в финансовых вопросах, особенно когда речь идет, например, о производных финансовых инструментах. Поэтому еще до появления законопроекта в парламенте стараемся максимально обсуждать его с депутатами, в первую очередь из профильного комитета. Кроме того я знаю, что депутаты получают оценки о законопроектах от экспертов и участников рынка. Мы тоже как регулятор готовы давать депутатам любые разъяснения по нашим законопроектам – все, чтобы важные для страны изменения принимались быстрее.

- Почему эта логика не работала в парламенте прошлого созыва? Ваши законы лежали у депутатов по несколько лет, никакие консультации не способствовали их принятию.

- Законотворческая работа в Раде прошлого созыва показала, что можно сколько угодно наводить красоту в законопроектах, чтобы они нравились абсолютно всем заинтересованным лицам, в том числе среди депутатского корпуса, но к каким изменениям этот путь не приводит. Пока есть политическая воля, нужно пользоваться этим и делать изменения реальными.

О ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ

- Министр финансов Оксана Маркарова говорила, что проблему дефицита Пенсионного фонда вряд ли можно решить в течение ближайших нескольких лет, а это один из ключевых стоп-факторов для внедрения второго уровня пенсионной системы. Какие у вас мысли по этому поводу?

- Второй уровень (пенсионная система Украины сейчас состоит из двух уровней: первый обязательный уровень – Пенсионный фонд, который финансируется по солидарному принципу всеми работающими гражданами, третий добровольный уровень – негосударственные пенсфонды, которые принимают добровольные взносы от населения. Второй уровень – обязательные отчисления гражданами в один или несколько фондов, при достижении пенсионного возраста деньги возвращаются с процентами. - Ред.) – это один из пунктов программы президента Зеленского. Но его запуск – это точно вопрос не ближайшей перспективы. Пока мы работаем над законопроектом, но что точно могу сказать, что запуск второго уровня не может состояться ранее 1 января 2023 года. Такой ориентир мы на данный момент закладываем в законопроект.

- Пенсионная реформа официально стартовала в 2017 году, но практически состоится через шесть лет – в чем проблема?

- Нужно время, чтобы построить инфраструктуру, привести в порядок рынок НПФ и решить бюджетные вопросы, о которых говорит министр финансов. Но, учитывая демографическую ситуацию в Украине, нужно понимать, что первый уровень у нас скорее всего будет оставаться дотационным еще очень долго. Поэтому украинцам критически важно начинать думать о дополнительных пенсионных накоплениях уже сейчас.

О ликвидации Нацкомфинуслуг



- Сколько людей планируете принять из Нацкомфинуслуг?

- Примерно 50-70 человек.

- Как будет построено регулирование рынка негосударственных пенсионных фондов – этим займется отдельное подразделение?

- Нет, наша Комиссия работает по функциональной модели – у нас есть департаменты, которые занимаются исключительно надзором за компаниями, вне зависимости от их типов. Точно так же департаменты, которые занимаются лицензированием и т.д. В Нацкомфинуслуг другая модель – надзор зависит от категории субъекта (страховые компании отдельно, НПФ – отдельно и т.п., – ред.). Но мы не ожидаем каких-либо сложностей из-за этой разницы.

Фото: НКЦБФР

- Вам понадобится дополнительное финансирование в бюджете-2020?

- Нет. До 30 июня Нацкомфинуслуг работает в прежнем режиме, в бюджете-2020 выделено для нее финансирование на весь год. После ликвидации, ее бюджет на оставшуюся часть года будет перераспределен между оставшимися регуляторами.

- Если говорить о более далекой перспективе – ожидаете увеличения финансовых потребностей, учитывая, что у вас расширится спектр работы?

- Мы ориентируемся на модель, при которой деятельность регулятора будет финансироваться рынком, а не государством – что-то наподобие платы за надзор. Это позволит Комиссии выйти на самоокупаемость и вообще не брать денег из госбюджета.

Фьючерсы и борьба с мошенниками

- Если тезисно, в чем революционность закона №9035 о новых фининструментах и товарных рынках?

- Во-первых, он решает проблему с биржами. По этому законопроекту, чтобы называться биржей или оператором организованного рынка, неважно чем ты торгуешь – будь то торговля товарами или финансовыми инструментами, – нужно всегда обеспечивать для участника торгов гарантию расчетов и гарантию поставки товара. Клиент должен быть уверен, что сделка, заключенная на конкретной бирже точно состоится, и он точно получит деньги или товар. На сегодня ни одна из бирж в Украине такую гарантию обеспечить не может.

Второй важный аспект этого законопроекта - защита прав инвесторов. Законопроект разделяет всех инвесторов на две категории: квалифицированные инвесторы, у которых есть право работать со сложными финиструментами и неквалифицированные. Вторая группа инвесторов должна быть сильнее защищена со стороны государства, риски, которые принимает на себя такой инвестор должны мониториться в особом порядке. Третий аспект – чисто юридическая история с корректным описанием всех финансовых инструментов в украинском законодательстве. Сейчас таких сложных понятий, как деривативы и ряд других в наших законах просто нет. Этот недостаток влияет на аграриев и энернетиков, для которых важно четко прописанное понятие фьючерсных контрактов, которые позволяют хеджировать риски падения или роста цен. Фактически речь идет об отсрочке платежа, но не в рамках обычного контракта, а в формате финансового инструмента. Эти вещи появятся в украинском законодательстве впервые.

- Если вбить в поисковую строку Google старый номер этого законопроекта (9035), можно найти в основном не самые позитивные отзывы о нем. Насколько остра сейчас дискуссия вокруг этого закона?

- Его поддерживают Еврокомиссия и МВФ, закон крайне важен для аграриев, участников энергорынка в свете запуска рынка электроэнергии и природного газа. Он приближает Украину к Европе и тем правилам, которые работают на европейских рынках. Наш рынок сейчас неполноценен во многих вопросах, отставание существенное. Я понимаю, что есть целый пласт людей, которым комфортно работать в этой "мутной воде", когда можно зарабатывать по принципу "обмани соседа" и тебе за это ничего не будет. Естественно, перспектива внедрения в Украине европейских правил таких людей не радует.

- Одна из претензий к закону – Нацкомиссия по ценным бумагам хочет регулировать товарные биржи, что ей не совсем свойственно. Что скажете?

- Всего в Украине зарегистрировано около 500 товарных бирж, (полагаю, столько нет во всем Евросоюзе), они работают опираясь на закон 1991 года, по которому у них есть право заключать определенные контракты, но при этом они не выполняют главную функцию биржи, о которой мы уже говорили: гарантирование расчета за товар и соответственно его поставки. Это примерно как принести деньги в банк, который вроде бы обещает вам их вернуть, но по закону он не несет за это ответственности. Товарная биржа в Украине – это по сути комната, где есть стол и стулья, где тебе поставят штамп на контракте, но по этому контракту никто ни за что не отвечает. Новый закон призван изменить ситуацию. Хочешь быть биржей – должен гарантировать выполнение заключенных контрактов.