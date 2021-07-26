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Акции китайских компаний, работающих в сфере технологий и образования рухнули в Гонконге

26.07.2021, 12:50
Акции китайских компаний, работающих в сфере технологий и образования рухнули в Гонконге - Фото
Фондовая биржа (Иллюстративное фото: David Chang/EPA)

Акции китайских компаний, работающих в секторах высоких технологий и образования, упали на торгах в Гонконге 26 июля. Об этом пишет РБК.

На минимуме сессии индекс Hang Seng снижался на 3,6%, индекс технологических компаний Hang Seng Tech терял 7,09%, достигнув самого низкого уровня с сентября 2020 года. Индекс образования CSI рухнул на 9,73%.

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Отмечаются, что инвесторы распродают бумаги из-за давления, которое оказывают власти Китая на компании технологического и образовательного секторов. Регуляторы обратили пристальное внимание на бигтехи еще в прошлом году.

В конце прошлой недели стало известно, что китайские регуляторы решили ограничить деятельность частных образовательных компаний — одной из самых быстрорастущих сфер бизнеса в стране. Образовательным платформам могут запретить проводить IPO и привлекать инвестиции. 

Акции китайской образовательной платформы New Oriental Education & Technology Group на торгах в Гонконге в понедельник падали на 47%, Scholar Education Group — на 48%, образовательного сервиса Koolearn Technology — на 34,8%, China Beststudy Education — на 42,5%.

6 июля июля КНР ужесточила контроль над технологическими компаниями, торгующимися на иностранных площадках. Через четыре дня Администрация киберпространства Китая (CAC) предложила правила, запрещающие компаниям с более чем 1 млн пользователей выходить на иностранные биржи без официального разрешения. Цель регуляторов — взять под контроль огромные массивы данных, накопленных компаниями.

  • В ноябре 2020 года они остановили IPO дочки Alibaba — финтеха Ant Group — всего за несколько дней до размещения, а затем объявили о реструктуризации Ant. Одним из последних поводов для беспокойства инвесторов стало расследование, которое начали власти Китая в отношении сервиса такси Didi всего через день после успешного IPO компании, проведенного на Нью-Йоркской бирже.

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Наталия Софиенко
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фондовый рынок Китай
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