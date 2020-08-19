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Apple стала первой американской компанией с капитализацией в $2 трлн

19.08.2020, 19:46
Apple стала первой американской компанией с капитализацией в $2 трлн - Фото
Фото: depositphotos.com

Цена акций Apple на биржевых торгах в среду, 19 августа, выросла до $468 за акцию, что повысило рыночную стоимость компании до $2 трлн. Apple стала первой американской компанией, чья капитализация достигла этой отметки, пишет The Wall Street Journal. 

В июне Apple также первой среди американских компаний достигла размера капитализации в $1,5 трлн. С тех пор только у Amazon и Microsoft рыночная стоимость превысила эту отметку.

В 2018 году Apple была первой в США, кто достиг размера капитализации $1 трлн .

Цена акций Apple выросла в два раза, с момента ее наибольшего падения в марте 2020 года.

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Роман Брыль
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