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28.05.2019, 13:19

Банк Тигипко выпустил облигации на 200 млн грн

Банк Тигипко выпустил облигации на 200 млн грн

ТАСкомбанк первым в Украине выпустил облигации в соответствии с правилами Евросоюза

ТАСкомбанк Сергея Тигипко выпустил облигации серий G и H по 100 млн грн каждая, срок оборота которых 5 и 10 лет соответственно, сообщается на сайте банка.

По облигациям предусмотрена ежегодная оферта - возможность их досрочного выкупа банком. 

Номинальная ставка на первый год оборота облигаций установлена в размере 18% годовых с ежегодным пересмотром на уровне не менее 1/2 учетной ставки НБУ.

"Это знаковое для рынка событие. Мы несколько месяцев работали с эмитентом в тесном взаимодействии для оформления выпуска в соответствии со строгими европейскими стандартами… Новые требования сделают рынок ценных бумаг в Украине более прозрачным, а значит более безопасным для инвестора", - цитирует пресс-служба банка Максима Либанова, члена НКЦБФР.

НКЦБФР зарегистрировала облигации ТАСкомбанка в апреле. Они стали первыми эмиссиями корпоративных облигаций украинского эмитента по новым правилам, адаптированным к стандартам ЕС.

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Теги: ТАСкомбанк, Сергей Тигипко, облигации, фондовый рынок
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