Банк Тигипко выпустил облигации на 200 млн грн

ТАСкомбанк Сергея Тигипко выпустил облигации серий G и H по 100 млн грн каждая, срок оборота которых 5 и 10 лет соответственно, сообщается на сайте банка.

По облигациям предусмотрена ежегодная оферта - возможность их досрочного выкупа банком.

Номинальная ставка на первый год оборота облигаций установлена в размере 18% годовых с ежегодным пересмотром на уровне не менее 1/2 учетной ставки НБУ.

"Это знаковое для рынка событие. Мы несколько месяцев работали с эмитентом в тесном взаимодействии для оформления выпуска в соответствии со строгими европейскими стандартами… Новые требования сделают рынок ценных бумаг в Украине более прозрачным, а значит более безопасным для инвестора", - цитирует пресс-служба банка Максима Либанова, члена НКЦБФР.

НКЦБФР зарегистрировала облигации ТАСкомбанка в апреле. Они стали первыми эмиссиями корпоративных облигаций украинского эмитента по новым правилам, адаптированным к стандартам ЕС.