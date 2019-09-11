Биржа Гонконга предложила объединение Лондонской бирже

Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Exchanges and Clearing Limited - HKEX) предложила Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange Group plc - LSEG) объединиться. Об этом говорится в пресс-релизе HKEX.

HKEX готова предложить LSEG 29,6 млрд фунтов стерлингов ($36,6 млрд).

"Мы считаем, что объединение HKEX и LSEG представляет собой чрезвычайно убедительную стратегическую возможность создать глобальную рыночную инфраструктурную группу, объединяющую значительные финансовые центры в Азии и Европе", - сказала председатель HKEX Лаура Ча.

В HKEX заявили, что сделка будет финансироваться за счет комбинации наличных средств и новой кредитной линии. HKEX предложила за каждую акцию LSEG по 20,45 фунтов стерлингов наличными плюс 2,495 новых акций HKEX.

Как отмечает CNBC, после этого сообщения сегодня акции LSE выросли на 8,5.

"Совет HKEX считает, что эти два бизнеса являются взаимодополняющими, и поэтому надеется на сотрудничество с соответствующими органами власти для обеспечения четкого пути к завершению", - сказали в HKEX.

При этом в HKEX предупреждают, что это заявление следует рассматривать как объявление о возможном предложении, а не как подтверждение твердого намерения.

В HKEX также отмечают, что предложенная сделка состоится только в том случае, если LSE откажется от своего плана приобрести компанию Refinitiv. Ранее LSE объявила о планах потратить $27 млрд на Refinitiv, чтобы предоставить полный комплекс услуг банкам и брокерам, которым нужна платформа для торговли, аппаратного обеспечения и непрерывного потока данных и новостей. Это считалось стратегией, которая напрямую бросит вызов Bloomberg.

У HKEX уже есть база в Лондоне, она владеет Лондонской биржей металлов. Она купила LME в 2012 году за 1,4 млрд фунтов стерлингов.

LSE и Refinitiv пока не прокомментировали эту информацию.