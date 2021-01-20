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Биржевой индекс Nasdaq достиг исторического максимума. Помогли Байден и Netflix

20.01.2021, 18:41
Биржевой индекс Nasdaq достиг исторического максимума. Помогли Байден и Netflix - Фото
Фото: Justin Lane/EPA

С начала открытия биржевых торгов в США индекс технологических компаний Nasdaq Composite вырос на 145 пунктов (на 1,1%) до 13 342.54, что является самым высоким показателем индекса за всю его историю. Об этом сообщает агентство Reuters.

Рост индекса инвесторы связывают с ожиданиями позитивных изменений в американской экономике после вступления в должность нового президента США Джо Байдена, пишет агентство.

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Также к рекорду Nasdaq причастен Netflix: накануне стриминговый сервис заявил, что у него уже нет необходимости привлекать миллиардные кредиты для финансирования съемок своих шоу и фильмов.

На инаугурацию Джо Байдена позитивно отреагировали и другие американские индексы. С начала открытия торгов Dow Jones вырос на 87 пунктов до 31 017.54, S&P 500 – на 17.3 пункта до 3816.22.   

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Роман Брыль
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