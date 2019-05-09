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09.05.2019, 11:02

Bloomberg предсказал Китаю крупнейший дефолт в истории

Bloomberg предсказал Китаю крупнейший дефолт в истории

Китайские компании недополучают финансирование из-за борьбы властей с "теневым банкингом"

Китайский рынок облигаций в текущем году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн, говорится в исследовании Bloomberg.

По данным агентства, за первые четыре месяца 2019-го, китайские компании уже объявили дефолт по внутренним облигациям на сумму 39,2 млрд юаней ($5,8 млрд), что примерно в 3,4 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

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Темпы развития этого процесса сейчас в три раза выше, чем в 2016 году, когда риски дефолта были сконцентрированы в первой половине года, отмечает Bloomberg.

Среди причин - ужесточившийся контроль над банками и давление на них с целью предоставления кредитов малому и среднему бизнесу. Борьба с "теневым банкингом" привела к тому, что компании недополучают финансирование, пишет агентство.

"Короткие сроки погашения облигаций означают, что компании часто должны рефинансировать свои обязательства", - говорят аналитики из Moody's Investors Service. Банки кредитуют такие компании неохотно, поэтому в основном они полагаются на "теневые банки", количество которых стремительно сокращается, поясняют специалисты.  

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Теги: Китай, фондовый рынок
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