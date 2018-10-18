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18.10.2018, 17:01

Большая чистка: Нацкомиссия остановила оборот "мусорных бумаг"

Большая чистка: Нацкомиссия остановила оборот "мусорных бумаг"

Нацкомиссия очистила рынок от "мусорных ценных бумаг" на триллион

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку за последние три года остановила оборот "мусорных ценных бумаг" в объеме 1 трлн грн. Об этом сообщил председатель НКЦФБР Тимур Хромаев в Facebook.

"Нацкомиссия за последние три года остановила обращение в Украине ценных бумаг в объеме 1 трлн грн. Они нанесли очень большой вред банковскому сектору, государственному бюджету, социальной сфере и конкурентоспособности страны вообще", - написал он.

Далее, как отметил Хромаев, НКЦФБР планирует утвердить новые финансовые инструменты, чтобы вернуть доверие общества.

Мусорные ценные бумаги – это акции и облигации, кредитный рейтинг которых ниже инвестиционного уровня, либо без рейтинга, поскольку их эмитенты (лицо, которое размещает ценные бумаги от своего имени – Ред.) имеют низкую капитализацию.

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Теги: тимур хромаев, нкцфбр, мусорные бумаги
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