Дефолт госхолдинга в РФ: крупнейший геологоразведчик не смог расплатиться по облигациям

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Государственная российская корпорация "Росгеология", крупнейшая в стране-агрессоре по геологоразведке, допустила технический дефолт по облигациям на 6 млрд руб. ($7,1 млн), выпущенных в 2021 году. Данные опубликованы на портале Cbonds.

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Облигации еще может выкупить государство, они обесценились до 19% от номинальной стоимости.

Госкомпания испытывает финансовые трудности: ее чистый убыток вырос за второй квартал 2024 года вдвое — до 1,3 млрд руб. ($140 млн).

Росгеология на 100% принадлежит государству, и в нее входит более 40 компаний.

США ввели санкции против десятка компаний Росгеологии и кораблей ее флота в феврале 2024 года.

Цена облигаций Росгеологии (Источник: Cbonds)