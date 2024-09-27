Дефолт госхолдинга в РФ: крупнейший геологоразведчик не смог расплатиться по облигациям
Государственная российская корпорация "Росгеология", крупнейшая в стране-агрессоре по геологоразведке, допустила технический дефолт по облигациям на 6 млрд руб. ($7,1 млн), выпущенных в 2021 году. Данные опубликованы на портале Cbonds.
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Облигации еще может выкупить государство, они обесценились до 19% от номинальной стоимости.
Госкомпания испытывает финансовые трудности: ее чистый убыток вырос за второй квартал 2024 года вдвое — до 1,3 млрд руб. ($140 млн).
Росгеология на 100% принадлежит государству, и в нее входит более 40 компаний.
США ввели санкции против десятка компаний Росгеологии и кораблей ее флота в феврале 2024 года.
- В августе 2024 года Мальдивы оказались на грани дефолта. Власти делали ставку на Китай.