Эмиссия на 1 млрд грн. Roshen в три раза увеличит уставной капитал кондитерской фабрики

Корпорация Roshen увеличит на 1 млрд грн размер уставного капитала ЧАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен" путем выпуска дополнительной эмиссии акций. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на портал раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

В результате эмиссии уставной каптал будет увеличен в три раза до 1,5 млрд грн, говорится в сообщении.

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Вопрос об увеличении уставного капитала компания рассмотрит на внеочередном собрании акционеров, запланированном на 11 марта 2021 года.

В случае принятия позитивного решения, будет выпущено 4 млрд штук простых именных дополнительных акций общества существующего номинала 0,25 грн и общей номинальной стоимостью 1 млрд грн (без осуществления публичного предложения).

После увеличения уставный капитал "Киевской кондитерской фабрики "Рошен" составит 1,506 млрд грн, или 6 млрд 23 млн 332 тыс. 392 штук простых именных акций.

Корпорация Roshen включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод, Бисквитный комплекс в Борисполе (Киевская обл.), Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия). Производство Липецкой фабрики (Россия) остановлено с 1 апреля 2017 года.

15 сентября 2020 года кондитерская корпорация Roshen купила дом культуры им. С. Королева на улице Н. Василенко в Киеве площадью 5700 кв м для обустройства на его базе многофункционального концертного зала.

2 декабря Арбитражный суд Липецкой области отказал в удовлетворении кассационной жалобы кондитерской фабрики Roshen в споре о доначислении предприятию $470 000 НДС, пени и штрафа, а также постановил возместить $340 000 НДС за четвертый квартал 2013 года.

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Роман Брыль

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