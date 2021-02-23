UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Эмиссия на 1 млрд грн. Roshen в три раза увеличит уставной капитал кондитерской фабрики

23.02.2021, 15:14
Эмиссия на 1 млрд грн. Roshen в три раза увеличит уставной капитал кондитерской фабрики - Фото
Магазин Roshen, фото - пресс-служба Roshen

Корпорация Roshen увеличит на 1 млрд грн размер уставного капитала ЧАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен" путем выпуска дополнительной эмиссии акций. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на портал раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

В результате эмиссии уставной каптал будет увеличен в три раза до 1,5 млрд грн, говорится в сообщении.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Вопрос об увеличении уставного капитала компания рассмотрит на внеочередном собрании акционеров, запланированном на 11 марта 2021 года.

В случае принятия позитивного решения, будет выпущено 4 млрд штук простых именных дополнительных акций общества существующего номинала 0,25 грн и общей номинальной стоимостью 1 млрд грн (без осуществления публичного предложения).   

После увеличения уставный капитал "Киевской кондитерской фабрики "Рошен" составит 1,506 млрд грн, или 6 млрд 23 млн 332 тыс. 392 штук простых именных акций.

Корпорация Roshen включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод, Бисквитный комплекс в Борисполе (Киевская обл.), Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия). Производство Липецкой фабрики (Россия) остановлено с 1 апреля 2017 года.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киевская кондитерская фабрика Roshen уставной капитал эмиссия акций
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 