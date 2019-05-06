Европейские правила. Как изменится биржевая торговля в Украине

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) начала процесс адаптации условий биржевой торговли в Украине к европейским правилам. Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Как отмечают в сообщении, изменения будут способствовать большей прозрачности операций на рынке, установлению справедливых цен, и создадут регулятору возможность оперативно реагировать на манипулятивные сделки.

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Первым шагом НКЦБФР стали новые правила отчетности о внебиржевых сделках. Теперь в Украине, так же как и в Европе, стороны соглашений должны отчитываться по факту заключения, а не по факту выполнения. Поскольку выполнение соглашений могло быть растянутым во времени, ни участники рынка, ни регулятор не имели своевременной "картинки" внебиржевого рынка. Статистика сделок не могла служить ни надежным ценовым ориентиром на рынке, ни надежной основой для мониторинговых систем регулятора для определения манипулятивных сделок.

"Новая система отчетности - это начало комплексного реформирования условий и правил организованной торговли в Украине, которые будут включать в себя также новые требования к торговым системам, кибер-защиты на современном уровне, внедрение корпоративного управления бирж", - отмечают в НКЦБФР.

"Мы планомерно гармонизируем правила игры на украинском рынках капитала к европейским условиям. Там, где можем, уже начали менять нормативные документы и правила НКЦБФР. Там, где наших полномочий недостаточно, - пишем законопроекты", - прокомментировал изменения член НКЦБФР Дмитрий Тарабакин.

Изменения внедряются в рамках взаимодействия НКЦБФР с европейскими партнерами, в частности, Европейским банком реконструкции и развития, Испанской биржей BME и юридической компанией Dentos.

Напомним, в 2018 году объемы торгов ценными бумагами на фондовом рынке Украины составили 260,866 млрд грн.