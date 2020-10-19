Европейский фонд получил лицензию на инвестиции в украинскую недвижимость

Европейская инвестиционная группа Von der Heyden получила лицензию Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на создание закрытого фонда по инвестициям в украинский рынок недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба группы.

Лицензия позволит Von der Heyden привлекать капитал профессиональных инвесторов для инвестиций в рынок недвижимости. Минимальный инвестиция в рамках фонда 250 000 евро, говорится в сообщении.

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Группа подчеркивает, что за последние десятилетие она стала одним из первых иностранных фондов, кто получил лицензию на управление активами на рынке недвижимости Украины.

Von der Heyden отметил высокий потенциал рынков недвижимости в Киеве и Львове.

Группа прогнозирует в течение следующих семи лет достичь "двухзначного уровня доходности для своих инвесторов" в недвижимость Украины.

Группа Von der Heyden работает в восьми странах и управляет активами на рынке недвижимости на сумму 650 млн евро. В Украине группу представляет КУА Фон дер Хейден Груп, которая является 100% "дочкой" мальтийской Timan Investments Holdings, которая, в свою очередь, выступает материнской компанией Von der Heyden Group.

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Роман Брыль

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