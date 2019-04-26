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26.04.2019, 17:35

Ferrexpo Жеваго за полдня потеряла $500 млн капитализации

Ferrexpo Жеваго за полдня потеряла $500 млн капитализации

Акции Ferrexpo рухнули на фоне скандала с аудитом компании

Британская компания Ferrexpo plc, контролирующая в Украине Полтавский и Еристовский ГОКи, за полдня потеряла в стоимости около $500 млн.

Как свидетельствуют данные Лондонской фондовой биржи, 26 апреля котировки акций рухнули с 250 до 191 фунта.

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При этом капитализация компании снизилась с $2 млрд до $1,53 млрд, согласно данным Bloomberg.

Причина – скандал вокруг аудита компании. Сегодня утром Ferrexpo объявила, что Deloitte отказалась от продолжения работы в качестве аудитора.

В начале недели издание Financial Times писало, что у Ferrexpo и аудитора возник конфликт по поводу связей ее гендиректора Константина Жеваго с благотворительным фондом Blooming Land, деятельность которого расследуется на предмет возможных несоответствий в использовании средств. Аудиторы выявили расхождения в банковских выписках о пожертвованиях Ferrexpo в этот фонд.

Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди постсоветских стран. Среди потребителей ее продукции - сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также Японии, Тайваня, Южной Кореи и Китая.

Нардеп Константин Жеваго является ее крупнейшим акционером (50,3% акций). 

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Теги: Константин Жеваго, Ferrexpo
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