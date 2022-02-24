Фондовый рынок Украины останавливается из-за войны

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) решила с 11:00 четверга, 24 февраля, остановить размещение, обращение и выкуп всех ценных бумаг, а также все операции в системе депозитарного учета и системах клирингового учета.

На сайте НКЦБФР сообщается, что это связано с нападением России на Украину.

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Депозитарным учреждениям приказано безотлагательно передать копии оригинальных баз, сформированных по состоянию на 11:00, в Национальный депозитарий Украины. Там они будут храниться до лучших времен.

Решение НКПЦФР также предусматривает:

остановку операций с активами институтов совместного инвестирования (ИСИ) и негосударственных пенсионных фондов (НПФ);

остановку операций в системах персонифицированного учета участников негосударственных пенсионных фондов;

остановку сделок с активами фондов финансирования строительства (ФФС) и фондов операций с недвижимостью (ФОН).

Администраторам негосударственных пенсионных фондов и управляющим ФФС/ФОН сказали передать копии своих баз, сформированных по состоянию на 11:00, в Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины (SMIDA).

24 февраля в пять часов утра Россия развязала полномасштабную войну против Украины. Были атакованы границы, Россия также нанесла удары по военной инфраструктуре на всей территории страны – от Луганской до Львовской и Ивано-Франковской областей.

В Украине введено военное положение.

Национальный банк на неопределенный срок остановил сделки на межбанке и ввел валютные ограничения.

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Андрей Водяный

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