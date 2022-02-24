UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Фондовый рынок Украины останавливается из-за войны

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 12:21
Фондовый рынок Украины останавливается из-за войны - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) решила с 11:00 четверга, 24 февраля, остановить размещение, обращение и выкуп всех ценных бумаг, а также все операции в системе депозитарного учета и системах клирингового учета.

На сайте НКЦБФР сообщается, что это связано с нападением России на Украину.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Депозитарным учреждениям приказано безотлагательно передать копии оригинальных баз, сформированных по состоянию на 11:00, в Национальный депозитарий Украины. Там они будут храниться до лучших времен.

Решение НКПЦФР также предусматривает:
остановку операций с активами институтов совместного инвестирования (ИСИ) и негосударственных пенсионных фондов (НПФ);
остановку операций в системах персонифицированного учета участников негосударственных пенсионных фондов;
остановку сделок с активами фондов финансирования строительства (ФФС) и фондов операций с недвижимостью (ФОН).

Администраторам негосударственных пенсионных фондов и управляющим ФФС/ФОН сказали передать копии своих баз, сформированных по состоянию на 11:00, в Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины (SMIDA).

  • 24 февраля в пять часов утра Россия развязала полномасштабную войну против Украины. Были атакованы границы, Россия также нанесла удары по военной инфраструктуре на всей территории страны – от Луганской до Львовской и Ивано-Франковской областей.
  • В Украине введено военное положение.
  • Национальный банк на неопределенный срок остановил сделки на межбанке и ввел валютные ограничения.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война нкцбфр фондовый рынок
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 