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FT: Citigroup уволила успешного трейдера за кражу еды из столовой

FT: Citigroup уволила успешного трейдера за кражу еды из столовой
03.02.2020, 19:21

По данным Financial Times﻿, крупный инвестбанк Citigroup уволил трейдера в Лондоне, обвинив его в краже еды из столовой

Citigroup отстранила от должности старшего лондонского трейдера Параса Шаха в связи с обвинениями в краже еды из столовой. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на четырех людей, знакомых с ситуацией.

Шах покинул свой пост в январе, за несколько недель до выплаты бонусов топ-менеджерам. Он руководил торговлей облигациями спекулятивного уровня в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.

По информации собеседников издания, Шах был успешным трейдером и пользовался уважением среди коллег.

Citigroup и Шах отказались от комментариев.

Издание отмечает, что это не первый случай, когда финансовые организации в Великобритании строго наказывают специалистов за подобные проступки. В 2016 гогу японский Mizuho Bank уволил одного из своих лондонских банкиров, когда тот снял деталь с велосипеда коллеги. А в 2014 году британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) запретило бывшему управляющему инвесткомпании BlackRock Джонатану Барроузу занимать высокие должности в финсекторе в связи с тем, что он несколько лет не оплачивал полностью проезд на пригородном поезде.

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Citigroup трейдеры
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