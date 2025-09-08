FT: Китай готовится открыть внутренний рынок облигаций для российских энергокомпаний
Китай готовится вновь открыть внутренний рынок облигаций для крупных российских энергетических компаний. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.
По данным источников газеты, речь идет о возможности выпуска так называемых panda bonds – облигаций в юанях для иностранных эмитентов.
Это может стать первым выходом российских корпораций на публичный финансовый рынок Китая после начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году.
Последний раз российские компании размещали такие долговые инструменты еще в 2017 году, когда Русал Олега Дерипаски привлек $210 млн.
Ожидается, что первыми заемщиками в случае реализации проекта могут стать Газпром и Росатом.
С 2022 года доступ российских компаний к международным рынкам капитала фактически заблокирован западными санкциями. Даже китайские банки до сих пор избегали сделок, чтобы не попасть под вторичные санкции США.
Но последнее сближение Москвы и Пекина заставляет финансовые учреждения действовать смелее.
Китайские рейтинговые агентства уже присвоили наивысшие оценки кредитоспособности Газпрому и нескольким другим российским энергетическим компаниям. Это необходимое условие для выхода на рынок облигаций в КНР.
В то же время эксперты предупреждают, что даже если эмиссия состоится, китайские банки, которые выступят посредниками, рискуют попасть под санкции США.
