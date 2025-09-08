FT: Китай готовится открыть внутренний рынок облигаций для российских энергокомпаний

Крупные российские энергетические компании могут снова выйти на китайский рынок облигаций

Фото: EPA

Китай готовится вновь открыть внутренний рынок облигаций для крупных российских энергетических компаний. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По данным источников газеты, речь идет о возможности выпуска так называемых panda bonds – облигаций в юанях для иностранных эмитентов.

Это может стать первым выходом российских корпораций на публичный финансовый рынок Китая после начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году.

Последний раз российские компании размещали такие долговые инструменты еще в 2017 году, когда Русал Олега Дерипаски привлек $210 млн.

Ожидается, что первыми заемщиками в случае реализации проекта могут стать Газпром и Росатом.

С 2022 года доступ российских компаний к международным рынкам капитала фактически заблокирован западными санкциями. Даже китайские банки до сих пор избегали сделок, чтобы не попасть под вторичные санкции США.

Но последнее сближение Москвы и Пекина заставляет финансовые учреждения действовать смелее.

Китайские рейтинговые агентства уже присвоили наивысшие оценки кредитоспособности Газпрому и нескольким другим российским энергетическим компаниям. Это необходимое условие для выхода на рынок облигаций в КНР.

В то же время эксперты предупреждают, что даже если эмиссия состоится, китайские банки, которые выступят посредниками, рискуют попасть под санкции США.