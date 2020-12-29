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Где потеряли и на чем заработали инвестфонды США в 2020 году

29.12.2020, 19:46
Где потеряли и на чем заработали инвестфонды США в 2020 году - Фото
Нью-Йоркская фондовая биржа, 20 марта 2020 года (фото - EPA)

Паевые инвестиционные и биржевые фонды в 2020 году выигрывали на криптовалютах и бигтехе, а самые большие потери понесли ПИФы с нефтегазовыми активами в портфеле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на статистику информационно-аналитической компании Morningstar (США).

Самым доходным инвестфондом 2020 года (данные на 9 декабря) стал вложившийся криптовалюту ethereum фонд Grayscale Ethereum Trust (+333,7%).

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Прибыль фонда была достигнута во время ралли криптовалют. В этом году общие активы, вложенные в криптовалютные фонды, достигли рекордных $15 млрд по сравнению с $2,57 млрд в конце 2019 года.

Еще одним прибыльным сектором 2020 года стали высокие технологии за счет процессов, которые ускорились из-за пандемии: переход на удаленную работу, проведение встреч и конференций в Zoom, заказ товаров и еды на дом через интернет.

Выпускаемые Bank of Montreal биржевые ноты MicroSectors FANG+ 2X Leveraged ETN и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETN, которые используют кредитное плечо для инвестиций в крупнейшие компании FANG (Facebook, Apple, Netflix, Google), показали прибыльность в 301,9% и 201,9% соответственно. Это сделало их вторым и третьим лучшими фондами за 2020 год.

Худшие фонды года инвестировали вдолгую в акции нефтегазового сектора. Инвесторы, купившие бумаги таких фондов с плечом, потеряли почти все. К примеру, ETF Direxion Daily S&P Oil & Gas E&P 2X упал на 97,3% за год, а ETF Direxion Daily Junior Gold Miners Bear 2X упал на 95,5%.

  • По итогам третьего квартала ВВП США вырос на рекордные 33,1% в годовом выражении (и на 7,4 в квартальном). Однако пандемия коронавируса остается угрозой для дальнейшего восстановления экономики. Ранее в США оценили возможный ущерб от пандемии коронавируса в $16 трлн.

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Юрий Тарасовский
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