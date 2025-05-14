Goldman Sachs: Инвесторы лишаются излишка долларов, а не убегают с рынка США

Президент Goldman Sachs заявил, что инвесторы возвращаются к нейтральной позиции по отношению к США

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Президент Goldman Sachs Джон Волдрон заявил, что недавнее сокращение объемов активов в долларах США инвесторами свидетельствует об их возврате к более нейтральным позициям в отношении валюты, а не о массовом оттоке капитала. Об этом пишет Reuters.

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Финансовые рынки стали свидетелями "американских горок" в первые несколько месяцев работы администрации президента США Дональда Трампа после оглашения 2 апреля о введении новых пошлин на импорт, потому что инвесторы отказывались от активов в долларах США.

Волдрон отметил, что некоторые инвесторы, владевшие на 10%, 20%, 30% больше активов в долларах США, чем могли бы иметь в противном случае, вернулись к более нейтральной позиции.

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По словам Волдрона, сначала инвесторы были уверены, что США будут опережать мировую экономику, поэтому делали ставку на доллар. Но после таможенных новостей портфели начали активно пересматривать.

При этом признаков всеобщего страха перед политической нестабильностью в США инвесторы пока не демонстрируют.

"Облегчение [ред. – долларовых активов], которое мы наблюдаем, – это скорее выход избытка, а не массовый побег", – подчеркнул Волдрон.

Соглашение между США и Китаем, уменьшившее напряжение в торговой войне, положительно повлияло на рынки — индексы S&P 500 и Nasdaq возобновили потери после "Дня освобождения" Трампа 2 апреля. На этом фоне доллар тоже укрепился.

Волдрон отметил, что спрос на китайские акции и долговые инструменты со стороны инвесторов растет, и американские компании продолжают работать в Китае, невзирая на вызовы.

Что касается новых пошлин, то бизнес пытается понять, как поделить дополнительные расходы — между потребителями, поставщиками и компаниями.

Также Волдрон сообщил, что тарифная неопределенность замедлила слияние и поглощение, поэтому часть сделок поставлена "на паузу". В то же время те, которые уже на финальной стадии и не затронуты пошлинами, реализуются.