Гонконгская биржа отказалась от поглощения LSE за $39 млрд

Гонконгская биржа отозвала предложение о поглощении Лондонской биржи (London Stock Exchange Group, LSE) за $39 млрд, сообщает Reuters.

Внезапное предложение о поглощении, выдвинутое в прошлом месяце, ставило под угрозу план LSE о покупке поставщика финансовой информации Refinitiv за $27 млрд.

Предложение Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) требовало от LSE отказаться от покупки Refinitiv.

"Несмотря на огромный объем работы и обсуждений с широким кругом регуляторов и масштабные обсуждения с акционерами, уровень вовлеченности LSEG заставил нас прийти к выводу, что продолжение стремления к объединению двух бизнесов не будет отвечать наилучшим интересам наших собственных акционеров", - написал в блоге глава HKEX Чарльз Ли.

Акции Hong Kong Exchanges and Clearing закрылись подъемом на 2,3%. Бумаги LSE подешевели на 6%.