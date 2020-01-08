Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Индекс Московской биржи побил исторический рекорд

Индекс Московской биржи побил исторический рекорд
08.01.2020, 17:02

Показатель достиг отметки 3104,28 пп, что на 0,83% больше, чем на последнюю дату закрытия - 3078,87 пункт

Индекс Мосбиржи впервые преодолел отметку 3100 пунктов, сообщают Ведомости.

Отмечается, что на 14.56 по киевскому времени он составлял 3104,28 пп, что на 0,83% больше, чем на последнюю дату закрытия (3078,87 пункта).

Максимальное значение индекса за 2019 год составило 3086,09 пункта.

По мнению аналитиков, это результат совпадения нескольких позитивных факторов развития российского фондового рынка. "В том числе - снижающейся инфляции и выгодной геополитической позиции РФ в ближневосточном конфликте: все воюют - мы в стороне и имеем возможность заработать на этой ситуации (поставки вооружений, растущая цена нефть и золото)", - считает ведущий аналитик "Открытие брокера" Андрей Кочетков.

Напишите нам
Московская биржа
Комментарии
Последние новости
 