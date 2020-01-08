Индекс Московской биржи побил исторический рекорд

Индекс Мосбиржи впервые преодолел отметку 3100 пунктов, сообщают Ведомости.

Отмечается, что на 14.56 по киевскому времени он составлял 3104,28 пп, что на 0,83% больше, чем на последнюю дату закрытия (3078,87 пункта).

Максимальное значение индекса за 2019 год составило 3086,09 пункта.

По мнению аналитиков, это результат совпадения нескольких позитивных факторов развития российского фондового рынка. "В том числе - снижающейся инфляции и выгодной геополитической позиции РФ в ближневосточном конфликте: все воюют - мы в стороне и имеем возможность заработать на этой ситуации (поставки вооружений, растущая цена нефть и золото)", - считает ведущий аналитик "Открытие брокера" Андрей Кочетков.