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Полторак сказал, когда будет проход судов через Керченcкий пролив
29.12.2018, 11:17

Индекс ПФТС завершил год подъемом

Индекс ПФТС завершил год подъемом

В последний рабочий день уходящего года индекс биржи ПФТС продемонстрировал рост

По итогам вчерашних торгов, индекс Фондовой биржи ПФТС повысился на 0,87% - до 559,36 пункта. Об этом свидетельствуют данные ПФТС.

Торговый оборот на бирже составил 581,485 млн грн, что на 49,2% меньше, чем результат 27 декабря (1 млрд 149,79 млн грн).

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В частности, в "индексной корзине" выросли в цене бумаги Центрэнерго (+5,93%), Укрнафты (+4,09%) и Райффайзен Банка Аваль (+3,06%).

Подешевели по итогам дня только акции Донбассэнерго (-0,06%).

В пресс-службе биржи напомнили, что в период новогодних праздников Фондовая биржа ПФТС работает по следующему графику:

29 декабря 2018 года - биржевые торги проводиться не будут;

31 декабря 2018 года - выходной день;

2 января 2019 года - биржевые торги проводиться не будут.

3-4 января 2019 года - полные торговые дни.

5-7 января 2019 года - выходные дни.

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С 8 января 2019 года биржа работает в обычном режиме.

Напомним, в ноябре 2018 года объем контрактов, заключенных участниками АО Фондовая биржа ПФТС, составил 8 млрд 287,390 млн грн, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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Теги: ПФТС, индекс
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