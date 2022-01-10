Индекс S&P 500 снизился. Это худшее начало года для акций за последние пять лет

Американский индекс S&P 500 снизился к началу 2022-го на 1,9% — это худшее начало года с 2016 года. Рынки падают на опасениях, что ФРС США повысит ставки быстрее, чем закладывали инвесторы, пишет Bloomberg.

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Технологический индекс Nasdaq упал еще сильнее — более чем на 4%.

"В 2022 году на рынках не было обычного ралли в начале года. Первая неделя января обычно является неделей положительной динамики акций: на этот раз бумаги снизились", — сказал Флориан Йелпо, глава макроэкономического отдела Lombard Odier Asset Management.

По данным агентства, на рынок влияет позиция в протоколе декабрьского заседания ФРС, опубликованная в середине этой недели. На заседании участники отметили, что "учитывая прогнозы относительно экономики, рынка труда и инфляции, повышение ставки в более ранние сроки и более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее, может оказаться оправданным".

Также повлияли на рынок и данные, что за декабрь заработная плата выросла больше, чем прогнозировалось, а безработица упала ниже 4%.

Согласно данным Bloomberg, теперь индексные свопы оценивают вероятность повышения процентной ставки уже в этом месяце примерно в 88%.Ожидается, что в 2022 году ФРС повысит ставку трижды.

S&P 500 – фондовый индекс, в корзину которого включено 505 ценных бумаг, торгуемых на фондовых биржах США, от избранных публичных компаний, имеющих наибольшую капитализацию. Включение в бенчмарк требует от компании четырех подряд кварталов чистой прибыли.

В декабре ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%. Следующее заседание американского регулятора состоится 25–26 января.

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Наталия Софиенко

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