Индекс S&P 500 снизился. Это худшее начало года для акций за последние пять лет
Американский индекс S&P 500 снизился к началу 2022-го на 1,9% — это худшее начало года с 2016 года. Рынки падают на опасениях, что ФРС США повысит ставки быстрее, чем закладывали инвесторы, пишет Bloomberg.
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Технологический индекс Nasdaq упал еще сильнее — более чем на 4%.
"В 2022 году на рынках не было обычного ралли в начале года. Первая неделя января обычно является неделей положительной динамики акций: на этот раз бумаги снизились", — сказал Флориан Йелпо, глава макроэкономического отдела Lombard Odier Asset Management.
По данным агентства, на рынок влияет позиция в протоколе декабрьского заседания ФРС, опубликованная в середине этой недели. На заседании участники отметили, что "учитывая прогнозы относительно экономики, рынка труда и инфляции, повышение ставки в более ранние сроки и более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее, может оказаться оправданным".
Также повлияли на рынок и данные, что за декабрь заработная плата выросла больше, чем прогнозировалось, а безработица упала ниже 4%.
Согласно данным Bloomberg, теперь индексные свопы оценивают вероятность повышения процентной ставки уже в этом месяце примерно в 88%.Ожидается, что в 2022 году ФРС повысит ставку трижды.
- В декабре ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%. Следующее заседание американского регулятора состоится 25–26 января.
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