JKX с Коломойским в акционерах снимает свои акции с торгов на Лондонской бирже

Добывающая компания JKX Oil&Gas объявила о начале процедуры делистинга с основной площадки Лондонской фондовой биржи. Об этом сообщается на сайте биржи.

В ходе делистинга компания выкупит 23% своих акций (40 млн простых акций) по цене 40 пенсов за штуку. После информации о делистинге JKX, цена ее акций упала на 12%. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Директора единодушно считают, что делистинг отвечает интересам компании и ее акционеров, говорится в сообщении.

По мнению директоров, в течение нескольких лет JKX не могла использовать свой листинг для привлечения инвестиций или расширения своего портфеля из-за негативных настроений инвесторов.

Также директора считают, что как частное предприятие, не котирующееся на бирже, у компании будет больше гибкости при поиске альтернативных источников капитала.

Совет директоров не рассматривает возможность листинга на альтернативных биржевых площадках. Делистинг поможет JKX сэкономить $600 000 административных расходов в год. Процедура делистинга должна завершится в январе 2022 года.

В Украине JKX владеет Полтавской газонефтяной компанией. Крупнейшими акционерами JKX является Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова - 27,47% акций.

В декабре 2020 года еще один акционер компании - бизнесмен и экс-народный депутат Виталий Хомутынник - продал пакет 19,97% акций JKX зарегистрированной на Сейшельских о-вах Bridgewater Holdings Corp. Конечным бенефициаром этой компании является Аленсандр Шнир, в 2000-ых возглавлявший департаменты продаж и трейдинга в Альфа-Банке и инвесткомпании Concorde Capital.

JKX Oil&Gas занимается разведкой и добычей углеводородов в Украине и России. Принадлежащая JKX "Полтавская газонефтяная компания" является одной из крупнейших негосударственных нефтегазодобывающих компаний в Украине. Владеет пятью лицензиями на добычу и одной – на геологическое изучение, в том числе на опытно-промышленную эксплуатацию.

5 декабря 2020 года бизнесмен и экс-народный депутат Виталий Хомутынник продал пакет 19,97% акций нефтегазовой компании JKX Oil&Gas.

4 октября 2021 года JKX Oil&Gas объявила о намерении продать российскую компанию Южгазэнергетика и использовать привлеченные средства на развитие проектов в Украине. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

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