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JKX с Коломойским в акционерах снимает свои акции с торгов на Лондонской бирже

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2021, 12:36
JKX с Коломойским в акционерах снимает свои акции с торгов на Лондонской бирже - Фото
Фото: depositphotos.com

Добывающая компания JKX Oil&Gas объявила о начале процедуры делистинга с основной площадки Лондонской фондовой биржи. Об этом сообщается на сайте биржи.   

В ходе делистинга компания выкупит 23% своих акций (40 млн простых акций) по цене 40 пенсов за штуку. После информации о делистинге JKX, цена ее акций упала на 12%. 

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Директора единодушно считают, что делистинг отвечает интересам компании и ее акционеров, говорится в сообщении.  

По мнению директоров, в течение нескольких лет JKX не могла использовать свой листинг для привлечения инвестиций или расширения своего портфеля из-за негативных настроений инвесторов. 

Также директора считают, что как частное предприятие, не котирующееся на бирже, у компании будет больше гибкости при поиске альтернативных источников капитала.   

Совет директоров не рассматривает возможность листинга на альтернативных биржевых площадках. 

Делистинг поможет JKX сэкономить $600 000 административных расходов в год. Процедура делистинга должна завершится в январе 2022 года.  

В Украине JKX владеет Полтавской газонефтяной компанией. Крупнейшими акционерами JKX является Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова - 27,47% акций.  

В декабре 2020 года еще один акционер компании - бизнесмен и экс-народный депутат Виталий Хомутынник - продал пакет 19,97% акций JKX зарегистрированной на Сейшельских о-вах Bridgewater Holdings Corp. Конечным бенефициаром этой компании является Аленсандр Шнир, в 2000-ых возглавлявший департаменты продаж и трейдинга в Альфа-Банке и инвесткомпании Concorde Capital. 

JKX Oil&Gas занимается разведкой и добычей углеводородов в Украине и России. Принадлежащая JKX "Полтавская газонефтяная компания" является одной из крупнейших негосударственных нефтегазодобывающих компаний в Украине. Владеет пятью лицензиями на добычу и одной – на геологическое изучение, в том числе на опытно-промышленную эксплуатацию. 
  • 5 декабря 2020 года бизнесмен и экс-народный депутат Виталий Хомутынник продал пакет 19,97% акций нефтегазовой компании JKX Oil&Gas.   
  • 4 октября 2021 года JKX Oil&Gas объявила о намерении продать российскую компанию Южгазэнергетика и использовать привлеченные средства на развитие проектов в Украине.   

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Роман Брыль
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игорь коломойский лондонская фондовая биржа JKX Oil&Gas делистинг
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