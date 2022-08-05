UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Крупнейшая в мире инвестиционная компания закрывает "российский" биржевой фонд

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2022, 12:17
Крупнейшая в мире инвестиционная компания закрывает
Фото: EPA

Крупнейшая в мире американская инвестиционная компания BlackRock с 17 августа приступит к ликвидации своего биржевого фонда, ориентированного на российские ценные бумаги – iShares MSCI Russia ETF (ERUS). Процедура ликвидации начнется 17 августа, сообщается в пресс-релизе компании.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Ликвидные активы будут распределены между акционерами фонда.

Но поскольку большая часть активов фонда из-за санкций и других мер контроля над капиталом не могут быть проданы, ликвидация ERUS может занять "длительный промежуток времени", по меньшей мере до конца 2023 года.

Если фонд не сможет продать активы и после 2023 года, BlackRock все равно ликвидирует фонд, а акционеры не смогут получить свои деньги обратно.

  • ERUS был первым крупным биржевым инвестиционным фондом в США, ориентированным на российский рынок. В 2018 году на пике в фонде было более $800 млн, но после начала войны в Украине в феврале 2022 стоимость его активов упала практически до нуля, пишет Bloomberg.
  • Компания остановила торги по биржевым фондам, ориентированным на российские активы, в начале марта.
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
BlackRock санкции против рф фондовый рынок биржи
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 