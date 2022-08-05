Крупнейшая в мире инвестиционная компания закрывает "российский" биржевой фонд

Крупнейшая в мире американская инвестиционная компания BlackRock с 17 августа приступит к ликвидации своего биржевого фонда, ориентированного на российские ценные бумаги – iShares MSCI Russia ETF (ERUS). Процедура ликвидации начнется 17 августа, сообщается в пресс-релизе компании.

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Ликвидные активы будут распределены между акционерами фонда.

Но поскольку большая часть активов фонда из-за санкций и других мер контроля над капиталом не могут быть проданы, ликвидация ERUS может занять "длительный промежуток времени", по меньшей мере до конца 2023 года.

Если фонд не сможет продать активы и после 2023 года, BlackRock все равно ликвидирует фонд, а акционеры не смогут получить свои деньги обратно.

ERUS был первым крупным биржевым инвестиционным фондом в США, ориентированным на российский рынок. В 2018 году на пике в фонде было более $800 млн, но после начала войны в Украине в феврале 2022 стоимость его активов упала практически до нуля, пишет Bloomberg.

Компания остановила торги по биржевым фондам, ориентированным на российские активы, в начале марта.

Андрей Водяный

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