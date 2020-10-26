Крупнейшее IPO в мире. Ant Group Джека Ма назвала стартовую цену акций
Финансово-технологическая компания Ant Group китайского миллиардера Джека Ма, назвала стартовую цену акций, которые будут размещены 29 октября в ходе, как ожидается, крупнейшего IPO в истории Китая и мира. Об этом пишет Reuters.
IPO будет проводится сразу на двух биржах. Для Шанхайской биржи Ant Group установила стартовую цену акции в $10,27, для Гонконгской – $10,32.
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Компания разместит на биржах 1,67 млрд акций, или 11% своего акционерного капитала.
Всего, в ходе размещение акций, Ant Group планирует привлечь $34 млрд. Из них – $17,15 млрд на Шанхайской бирже, и $16,85 млрд – на Гонконгской.
Если ожидания компании оправдаются, размещение станет крупнейшим IPO в мире. Ранее рекорд принадлежал саудовской нефтедобывающей корпорации Saudi Aramco ($29 млрд, размещение в сентябре 2019 года). Перед этим – китайской Alibaba ($25 млрд, сентябрь 2014 год).
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