Крупнейшее IPO в мире. Ant Group Джека Ма назвала стартовую цену акций

Финансово-технологическая компания Ant Group китайского миллиардера Джека Ма, назвала стартовую цену акций, которые будут размещены 29 октября в ходе, как ожидается, крупнейшего IPO в истории Китая и мира. Об этом пишет Reuters.

IPO будет проводится сразу на двух биржах. Для Шанхайской биржи Ant Group установила стартовую цену акции в $10,27, для Гонконгской – $10,32.

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Компания разместит на биржах 1,67 млрд акций, или 11% своего акционерного капитала.

Всего, в ходе размещение акций, Ant Group планирует привлечь $34 млрд. Из них – $17,15 млрд на Шанхайской бирже, и $16,85 млрд – на Гонконгской.

Если ожидания компании оправдаются, размещение станет крупнейшим IPO в мире. Ранее рекорд принадлежал саудовской нефтедобывающей корпорации Saudi Aramco ($29 млрд, размещение в сентябре 2019 года). Перед этим – китайской Alibaba ($25 млрд, сентябрь 2014 год).

Ant Group, ранее известная как Ant Financial и Alipay, является подразделением китайского техногиганта Alibaba, основанного Джеком Ма. Главное направление деятельности компании – развитие платежных систем.

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Роман Брыль

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